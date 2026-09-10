Marc Márquez, a pesar de sus seis victorias en Misano, no se siente favorito

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), segundo en la clasificación del mundial, a pesar de haber sido vencedor en seis ocasiones en MotoGP en el circuito de Misano Adriático, no se siente favorito para la presente edición.

"No es un circuito como el de Aragón, donde apunté a los 37 puntos que logramos, pero en cualquier caso vamos a dar nuestro ciento por ciento y tendremos que entender sobre todo dónde están los pilotos de Aprilia, que ya el año pasado aquí mostraron mucha fortaleza todo el fin de semana", ha explicado Márquez en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de San Marino.

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"A partir de ahí intentaremos analizar todo para dar nuestro ciento por ciento y ver hasta donde podemos llegar el domingo", continúa un Marc Márquez que señala que la clave para las últimas carreras es "ser el más rápido cuando sales a pista".

"Si eres el más rápido", agrega el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, "tendrás más oportunidades" y para ser el más rápido dice que habrá que "asumir riesgos", si bien es verdad que al final "si tú eres el más rápido en la pista todo resulta más fácil", por lo que se ha conjurado para "intentar pilotar bien en todos los circuitos".

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Como no podía ser de otra manera, tuvo que explicar la decisión de publicar la situación física de su brazo derecho en Instagram: "Me sentía un poco cansado de que me repitieran una y otra vez la misma pregunta, y si algo he aprendido a lo largo de mi carrera deportiva es que si tienes tantas especulaciones y ruido a tu alrededor, lo más importante o la forma más fácil de atajarlo, es ser honesto y explicar de la mejor manera posible todo".

Por eso reconoce que decidió "publicar la situación real de mi brazo y mi doctor también ha hablado sobre la intervención y cómo lo hicieron, y de que manera me afectó la lesión de Indonesia, a partir de ese punto, la verdad, es que no tengo nada más que decir, sólo mantenerme concentrado en lo que tengo y en luchar por el campeonato".

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En 2025 mantuvo una cerrada disputa con Marco Bezzecchi para lograr la victoria y destaca que el italiano "fue capaz de empujarme mucho cuando estaba en uno de mis mejores momentos con la Ducati", motivo por el que cree que "este fin de semana será súper rápido desde el FP1 y yo trataré de estar cerca de él, pero con los papeles en la mano del año pasado, parece que él es aún más fuerte".

A vueltas con su rendimiento, Marc Márquez reconoce que su rendimiento es sólo "una cuestión de adaptación", pues se tiene que adaptar a la moto y si quiere tener una puesta punto para pilotar más fino o pilotar más fácil no conseguirás tiempos de vuelta rápida, para añadir que "puedo pilotar rápido y lo que tengo que hacer es adaptarme a todas las condiciones y todos los circuitos".

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Y recalca que aquí "el que manda es el tiempo de vuelta rápida, si funciona no importa cómo lo hagas".

Al ser preguntado por el mejor Marc Márquez de todos los tiempo, no dudó al aseverar que el mejor sería "el de los veinte años, pero con la experiencia que tengo ahora, pero eso es imposible".

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"Diría que, ahora mismo, con la situación que tengo, deposito mucho más esfuerzo para tratar de sobrevivir en MotoGP porque los pilotos jóvenes y otros pilotos que van llegando te hacen trabajar más para tratar de lograr lo que quiero lograr, antes era más el tirar de ese instinto natural", comentó al respecto. EFE