Luis Puertas (Ademar): "Hay que establecer objetivos reales y Europa es un poco atrevido"

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Fernando Pérez Soto

León, 10 sep (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar León, Luis Puertas, afronta desde el inicio liguero con los objetivos de quitarse el estigma de pelear por las plazas europeas, lo que, a su juicio, es "un poco atrevido", y centrarse en "objetivos reales".

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Un reto que afronta con una plantilla de jugadores más veteranos, como uno de los capitanes Juan Castro o el pivote brasileño Rodrigo Benites, según expresa en una entrevista con EFE, antes de encarar su primer choque en Liga Nexus Energía ASOBAL contra el Fertiberia Puerto de Sagunto.

Puertas, que ya tuvo un bautismo de fuego en la segunda vuelta de la competición tras la dimisión de Daniel Gordo, con el que había compartido banquillo durante tres campañas, afronta el partido de este domingo con "ganas e ilusión máximas"

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"También con responsabilidad porque Ademar siempre será uno de los grandes de la Liga por historia", afirma.

De momento, para su plan de pretemporada diseñó una preparación ante equipos de inferior categoría, con la excepción del Cangas gallego, algo que hizo de manera premeditada con el objetivo de repartir las cargas físicas y también dar minutos y protagonismo a los muchos jugadores de la cantera con los que contó dada la cortedad -15 jugadores- de su primera plantilla.

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"Había que sumar minutos de calidad en competición para los jugadores más jóvenes para después poderles exigir, si llega el caso, a lo largo de la temporada y que ya hayan pasado ese primer momento de adaptación", comenta.

Ha aprovechado las pruebas ante rivales de División de Honor B e incluso de Primera, para "establecer conexiones en diferentes aspectos del juego y que dispongan de las herramientas para que se formen nuevas sinergias entre jugadores", indica.

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Lo que tiene claro el técnico de 30 años formado en la cantera (primero como jugador y luego como entrenador) es que las señas de identidad no se tocarán con defensa sólida, contragolpe y ritmo intenso.

"Hay que conseguir más ritmo en los partidos sin caer en los errores y la precipitación", afirma convencido, al tiempo que quiere recuperar la capacidad de lanzamiento exterior quizá minimizada en las últimas temporadas.

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Jugadores como dos de los tres extranjeros de la plantilla, los laterales Oscar Lindqvist y Patrik Wasiak, después de su necesario periodo de adaptación al balonmano español han de dar, según reclama, "un paso adelante y formar parte también de la amenaza exterior".

Asimismo, Puertas pretende mantener otras fortalezas como los extremos con el nuevo capitán, Gonzalo Pérez Arce, que defenderá el título de máximo goleador de la Liga la pasada temporada.

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Las dos únicas novedades, el extremo Adrián Casqueiro y el excapitán Juan Castro, han de suponer, según insiste el técnico ademarista, ser dos de las piedras angulares, sobre todo el veterano central que ha de ser, recalca "él mismo, para aportar sus muchas cualidades de dirección, experiencia y marcar, como lo hace con su ejemplo, el nivel de exigencia para el resto", asegura. EFE

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