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Los discos de la semana: Camilo se hace mayor

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Madrid, 10 sep (EFE).- Camilo, una de las grandes estrellas latinas de la música internacional actual, marca con su reflexivo quinto disco de estudio las novedades musicales de esta semana en la que también vuelve la prestigiosa banda Bloc Party.

El colombiano ha dedicado más tiempo que nunca a su quinto disco de estudio, una reflexión con 13 canciones que en realidad son 13 lecciones de vida para sus dos hijas de cara a futuro pero que para los adultos son cosas que no deberíamos olvidar, como no olvidar el presente por planear el mañana.

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"Un disco distinto a cualquiera hecho antes" por esta mítica banda británica de rock alternativo, según sus propias palabras, es como se presenta su séptimo álbum. Estructurado cronológicamente en torno a una historia de amor desde el arranque hasta su final en 14 canciones, cabe destacar la producción, que ha corrido a cargo de otra leyenda, Trevor Horn.

El conocido productor y músico británico mantiene su enfoque caracerístico dentro de la música electrónica, el "downtempo" y el "dance", en este disco que toma el relevo a la banda sonora del anime 'Lazarus' (2025) y a su último álbum de estudio, 'Fragments' (2022).

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El estadounidense, que saltó a la fama internacional gracias al disco 'Come on and get it' (2010), una mirada a la época dorada de la música "soul", lanza este trabajo que musicalmente sigue prendido a las músicas negras atemporales pero que reflexiona de manera más madura sobre las turbulencias del amor y cómo sobrevivir a ellas.

Es curioso que casi 30 años después del inicio de la carrera de este dúo escocés de "folk rock" llegue un álbum que, según algunos críticos, podría definir toda su andadura, con sencillos sólidos como 'But It Is'.

La banda formada en Granada en 2015 supera la década de existencia con este trabajo, su quinto disco de estudio, que viene a sintetizar todas las facetas que han mostrado en este tiempo, de ahí la nueva versión de 'Scarlett' incluida en el mismo. EFE

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