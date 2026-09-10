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Llega a El Hierro por sus propios medios un cayuco con 51 ocupantes a bordo

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Santa Cruz de Tenerife, 10 sep (EFE).- Un cayuco con 51 personas a bordo ha llegado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de Hierro, ha informado Salvamento Marítimo.

Fuentes de este organismo han informado a EFE que sobre las 10:30 horas de esta mañana se dio la alerta de que la embarcación se encontraba detrás del muelle de La Restinga y en su ayuda salió la guardamar Polimnia.

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No obstante, el cayuco entró por sus propios medios al puerto herreño.

Las fuentes han indicado que en principio los ocupantes del cayuco presentaban buen estado de salud.

Se trata del segundo cayuco que llega en las últimas horas a la isla de Hierro ya que durante la noche Salvamento Marítimo rescató a 152 personas en un cayuco localizado al sur de la isla y recuperó un cadáver que estaba a bordo de la embarcación.

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