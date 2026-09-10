La Liga Prime Futsal abre una nueva era y busca a su primer campeón en el Torneo Apertura

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).- La Liga Prime Futsal, nueva denominación de la máxima categoría del fútbol sala español, levanta el telón este viernes con una primera jornada del Torneo Apertura que pondrá de nuevo en escena a los 16 mejores equipos del país y que tendrá como primer partido el Magna CD Xota de Pamplona-Jaén Paraíso Interior FS.

El conjunto jiennense afronta el estreno después de una pretemporada exigente y con la ilusión renovada tras conquistar recientemente la Copa Andalucía. El equipo dirigido por Daniel Rodríguez inicia así un nuevo curso, en el que volverá a competir por todos los títulos y en el que buscará dar el primer paso hacia los 'playoffs' por el campeonato.

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El nuevo formato introduce importantes novedades respecto a temporadas anteriores. La competición se divide en Torneo Apertura y Torneo Clausura, antes de unos 'playoffs' que determinarán al campeón de la Liga.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los torneos obtendrán directamente una plaza para las eliminatorias por el título, mientras que las cuatro plazas restantes se decidirán atendiendo a la clasificación conjunta de ambas fases. De esta manera, la temporada puede deparar hasta tres campeones: el del Apertura, el del Clausura y el vencedor de los 'playoffs'.

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Además, en el Torneo Apertura, que consta de 15 jornadas, se decidirán 6 de las 8 plazas de la Copa de España, que se jugará del 11 al 14 de marzo, mientras que las otras dos las buscarán los conjuntos clasificados entre el 7º y el 15º junto a equipos de Segunda, Segunda B y Tercera.

El Barça, vigente campeón y ganador de ocho títulos ligueros, parte nuevamente entre los principales candidatos, aunque tendrá un estreno exigente en la pista del Viña Albali Valdepeñas. También aparecen en el grupo de aspirantes ElPozo Murcia Costa Cálida, reciente campeón de la Supercopa de España, Illes Balears Palma Futsal, Inter JP Financial, Jimbee Cartagena Costa Cálida y el Jaén Paraíso Interior, que la pasada campaña ganó la Copa de España y la del Rey.

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- Horarios de la primera jornada:

. Viernes 11: Magna CD Xota-Jaén Paraíso Interior y Catgas Energia Santa Coloma-Illes Balears Palma Futsal.

. Sábado 12: Wanapix-Servigroup Peñíscola, Sur Seeds El Ejido FS-Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Viña Albali Valdepeñas-Barça y Noia Portus Apostoli-ElPozo Murcia Costa Cálida.

. Domingo 13: Jimbee Cartagena Costa Cálida-Inter JP Financial y O Parrulo Ferrol-Quesos El Hidalgo Manzanares. EFE

jmd/cmm