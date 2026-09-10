La fiscal general urge a retornar a la "plena seguridad y normalidad" en Ceuta

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha destacado este jueves "la necesidad de preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad" en Ceuta tras la crisis migratoria acontecida el pasado 30 de julio con la llegada de miles de personas.

Peramato se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, ante las más altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

La fiscal general ha trasladado un mensaje de "reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", que "ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad", con "la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad". EFE