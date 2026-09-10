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La expareja de un hombre juzgado en Pontevedra por maltrato confirma agresiones habituales: "Le tenía muchísimo miedo"

10/09/2026 El hombre acusado de varios delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra, a 10 de septiembre de 2026.. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este jueves el inicio de una vista contra un hombre acusado de varios delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y para quien la Fiscalía solicita penas que suman 12 años y 7 meses de prisión. Su expareja, que ejerce la acusación particular como denunciante, ha declarado ante el tribunal que los insultos y agresiones físicas eran constantes y que tardó en denunciarlo porque le tenía "muchísimo miedo". POLITICA GALICIA ESPAÑA EUROPA PONTEVEDRA AUTONOMÍAS JUSTICIA
10/09/2026 El hombre acusado de varios delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra, a 10 de septiembre de 2026.. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este jueves el inicio de una vista contra un hombre acusado de varios delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y para quien la Fiscalía solicita penas que suman 12 años y 7 meses de prisión. Su expareja, que ejerce la acusación particular como denunciante, ha declarado ante el tribunal que los insultos y agresiones físicas eran constantes y que tardó en denunciarlo porque le tenía "muchísimo miedo". POLITICA GALICIA ESPAÑA EUROPA PONTEVEDRA AUTONOMÍAS JUSTICIA
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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este jueves el inicio de una vista contra un hombre acusado de varios delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y para quien la Fiscalía solicita penas que suman 12 años y 7 meses de prisión. Su expareja, que ejerce la acusación particular como denunciante, ha declarado ante el tribunal que los insultos y agresiones físicas eran constantes y que tardó en denunciarlo porque le tenía "muchísimo miedo".

Así, en la sesión celebrada este jueves, ha declarado la mujer perjudicada, que mantuvo una relación de algo menos de un año con el acusado, y que ha confirmado ante la sala que los insultos por parte del hombre eran muy habituales, "prácticamente todos los días". También ha relatado que, tres meses después de iniciar esa relación, comenzaron las agresiones físicas, tanto en los domicilios que compartieron como en la calle.

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"Yo no sabía qué hacía mal para que me tratase así, me echaba la culpa a mí misma", ha explicado, y ha detallado varios episodios de golpes, agarrones, bofetadas y empujones. Igualmente, ha explicado que el acusado le controlaba el teléfono, no la deja salir sola e incluso aparecía en los sitios donde ella quedaba con sus amigos.

En el verano de 2024, se produjo una discusión entre ambos en un local de Pontevedra, y el hombre, según el relato de la testigo, la encerró en el baño del establecimiento y la abofeteó, hasta que una camarera la refugió tras la barra. "Se volvía loco de repente por cualquier cosa, yo tenía pavor, por ejemplo, de que me sonara el móvil", ha declarado, y ha confirmado que era frecuente que el acusado la mantuviese "encerrada" varios días.

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Después de ese episodio, se produjeron varias agresiones más, en una de las cuales la mujer acabó con una brecha en la cabeza, y en otra ocasión, el hombre supuestamente la golpeó contra el suelo, provocándole la rotura de una pieza dental. Aunque hasta ese momento no había acudido a los servicios médicos "por miedo" ni había denunciado los hechos (interpuso una denuncia anterior, pero acabó retirándola), después de esa última paliza la mujer acudió a la Comisaría y rompió la relación con él.

La testigo ha relatado que el procesado era consumidor de drogas y que las agresiones se producían cuando él consumía, aunque "no siempre". Del mismo modo, ha reconocido que ella también tomaba estupefacientes, aunque en menor cantidad, pero ha remarcado que "a veces" se drogaba "para aguantar las palizas y golpes".

Este jueves también ha prestado declaración la hija de la denunciante, que ha confirmado que su madre le había contado los episodios de violencia, enviado fotos de las lesiones y que ella misma había visto "los moratones y el diente roto". Según ha indicado, la mujer no se atrevía a denunciar porque le tenía mucho miedo a su pareja.

El juicio continuará el próximo 22 de septiembre, tras ser suspendido por la incomparecencia de dos testigos. En esa jornada está prevista también la declaración del acusado, que pidió declarar tras la práctica del resto de la prueba.

DELITOS Y PENAS

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, cuatro delitos de maltrato físico en el ámbito de la violencia de género y un delito de lesiones cualificadas con deformidad (con las agravantes de parentesco y género).

Por ello, pide para él penas que suman 12 años y 7 meses de prisión, prohibición de portar armas durante 17 años, y prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer durante 24 años.

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EuropaPress

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