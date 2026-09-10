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La Eurocámara enviará en febrero una misión de eurodiputados a Ceuta tras la entrada irregular de miles de migrantes

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La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha acordado el envío de una delegación de eurodiputados el próximo mes de febrero a Ceuta para evaluar de primera mano la gestión de la crisis generada tras la entrada irregular de miles de migrantes desde Marruecos a finales de julio, han informado fuentes parlamentarias.

Así lo han acordado este jueves en una reunión de coordinadores de la comisión europarlamentaria, aunque la iniciativa --puesta sobre la mesa la víspera por el PP-- necesita aún formalmente luz verde de la Mesa de la Eurocámara (Conferencia de Presidentes). La agenda prevista apunta que los eurodiputados visiten Ceuta entre el 22 y el 25 de febrero y que más tarde presenten un informe con sus conclusiones.

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La iniciativa cuenta en todo caso con un apoyo mayoritario, pues ha sumado el respaldo de los grupos de ultraderecha de Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).

Según adelantaron fuentes 'populares', la misión pretende "recabar información directa" de las autoridades españolas y ceutíes, pero también de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía sobre el impacto en la ciudad autónoma de la llegada irregular de al menos 70.000 personas, de las que aún permanecen varios miles.

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Por su parte, fuentes de Vox indican que pedirán que la delegación de eurodiputados que viajen a la ciudad autónoma se reúnan también con el sindicato Justicia Policial (JUPOL) y con asociaciones vecinales y ciudadanos ceutíes, así como con mujeres víctimas de violencia sexual que quieran prestar testimonio, respetando su intimidad.

DEBATE Y RESOLUCIÓN EL PRÓXIMO MARTES EN ESTRASBURGO

Entretanto, la crisis en Ceuta será también asunto de discusión para el pleno del Parlamento Europeo que se reúne la próxima semana en Estrasburgo (Francia), que prevé debatir sobre esta cuestión en su sesión del martes y someter a votación una resolución el jueves.

El debate se ha incluido en el orden del día para las 13:00 horas del martes bajo el título "Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE".

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EuropaPress

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