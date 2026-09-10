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Intervienen 644 armas en Figueres en uno de los mayores arsenales clandestinos de España

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Barcelona, 10 sep (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido 644 armas, 221 de ellas modificadas, en uno de los mayores arsenales clandestinos de España oculto en Figueres (Girona), en la desarticulación de una organización criminal dedicada presuntamente a adquirir, modificar y distribuir armamento y munición al resto del país.

La operación se ha saldado con siete personas detenidas, seis hombres y una mujer, como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, depósito y tráfico de armas y munición, y receptación, y el principal investigado, que tenía experiencia militar, ha ingresado en prisión, ha anunciado este jueves la policía.

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Durante los registros, dos de ellos realizados en Girona, tres en Badajoz y uno en Valencia, también se decomisaron cerca de 400 armas detonadoras, acústicas o de fogueo y miles de cartuchos, silenciadores y cargadores, además de herramientas y maquinaria para la transformación de armas, material que era suministrado a organizaciones vinculadas al narcotráfico y secuestros.

El principal arsenal se localizó en un trastero de Figueres que funcionaba como taller clandestino para transformar armas y donde los investigadores encontraron armas de fuego, de fogueo y traumáticas en diferentes fases de modificación, así como elementos esenciales de armas de fuego y cargadores de capacidad superior a la autorizada legalmente.

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La investigación había permitido identificar previamente una actividad continuada de envío de armas desde distintos puntos de la Comunidad Valenciana hacia otros puntos de España, utilizando en varios casos identidades ficticias o suplantadas, ha detallado la Policía Nacional.

Según su investigación, el grupo actuaba dentro de una estructura más amplia dedicada a la distribución de armas y municiones a otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a los secuestros.

El principal investigado, que disponía del taller oculto en Figueres, era especialista en armas y en trabajo con torno a raíz de su experiencia militar previa, y se dedicaba a transformar armamento de fogueo y traumáticas para su uso con munición real.

“Hoy no celebramos simplemente la intervención de uno de los mayores arsenales clandestinos localizados en España, sino haber cortado una vía de suministro de armas en el crimen organizado”, ha asegurado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en la presentación de los resultados de la operación policial.

La Policía Nacional, que mantiene la operación abierta, continúa investigando a escala española e internacional para determinar el origen y la trazabilidad de las armas intervenidas, sin descartar nuevas detenciones.

Prieto ha remarcado, en este sentido, la necesidad de “una arquitectura policial que funcione, con cooperación entre los diferentes cuerpos y con coordinación a nivel nacional e internacional” para hacer frente al crimen organizado.

Durante este año, la Policía Nacional ha desarticulado un total de 38 grupos de crimen organizado en Cataluña. EFE

ppa/rq/jlg

(foto) (vídeo)

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