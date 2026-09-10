Granollers y Zeballos son eliminados en la defensa del título de dobles

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Nueva York, 9 sep (EFE).- Marcel Granollers y Horacio Zeballos quedaron eliminados este miércoles en los cuartos de final en el torneo de dobles del Abierto de Estados Unidos y no podrán defender el título que conquistaron el año pasado.

El estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, su pareja rival, ganaron a Granollers por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 27 minutos de juego.

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Ram, que tiene 42 años, y Salisbury han sido campeones en dobles del US Open en 2021, 2022 y 2023.

El marplatense y el catalán poco pudieron hacer ante la seguridad en el saque de Ram y Salisbury (76 % de puntos ganados al primer saque), su número de golpes ganadores (37) y el 40 % de puntos ganados al resto, que les permitieron firmar tres 'breaks'.

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En el partido de tercera ronda disputado el martes, apenas 24 horas antes de la eliminatoria de cuartos, Granollers requirió atención médica y terminó el duelo visiblemente afectado, pese al triunfo.

Granollers y Zeballos, pareja desde 2019, conquistaron Nueva York el año pasado y también han ganado las dos últimas ediciones de Roland Garros, una racha de éxitos que les ha llegado después de haber perdido sus tres primeras finales en un 'grande'. EFE

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