García-Page se pregunta si tras los informes del CNI "se hizo algo, poco, mucho o nada"

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Toledo, 10 sep (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado que la "pregunta clave" sobre los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta es "si se hizo algo, poco, mucho o no se hizo nada".

En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha calificado la crisis de Ceuta como "uno de los grandes desastres de gestión" del Gobierno central y ha advertido de que como el Ejecutivo "no se dé prisa", el asunto puede "terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia", en referencia a las tesis del Gobierno del PP sobre el 11M.

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Ha defendido el trabajo del CNI, porque "es uno de los mejores servicios de información que hay en el mundo" y ha apelado a "velar por su imagen".

Asimismo, ha alertado de la "dinámica un tanto esquizofrénica" que puede llevar el planteamiento de "no tener nunca culpa de nada y va a terminar teniendo la culpa de todo cualquiera menos el responsable".

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"Tienen que darse prisa a espabilar porque están en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a categoría de dogma", ha instado García-Page, que también ha alertado de que si el Gobierno no varía su forma de afrontar la crisis de Ceuta, se puede convertir "en un chollazo enorme" para la extrema derecha.

A su entender, se debe analizar "todo: el antes, el momento y el después" y ha calificado de "infame lo que está pasando en Ceuta a día de hoy", porque "nadie" puede "saber lo que va a terminar pasando mañana ni pasado mañana", de forma que ha reflexionado que "lo verdaderamente importante es que o aciertas en el diagnóstico y asumes lo que ha pasado o es muy difícil prometer soluciones". EFE

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