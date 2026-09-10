Espana agencias

El Rayo-Espanyol apunta a jugarse en Butarque

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- El Rayo Vallecano ha anunciado en su web oficial que el próximo partido liguero como local previsto para el martes 15 de septiembre frente al Espanyol se disputará, de nuevo, en el Estadio Ontime Butarque, aunque mantiene la esperanza de que la auditoria externa favorable de la Comunidad de Madrid llegue a tiempo para cambiar la ubicación del encuentro.

Esta decisión del Rayo se produce después de que LaLiga les notificase que el partido se disputará en Butarque, algo que tiene resignado al club vallecano, que "confía en la resolución inmediata" de un nuevo informe de auditoria por parte de la Comunidad de Madrid que de el visto bueno a la situación del recinto en materias de "seguridad y salubridad" y les permita cambiar inmediatamente la ubicación del encuentro y volver a Vallecas.

PUBLICIDAD

Desde la Comunidad de Madrid han informado que están tratando de acelerar ese nuevo informe de auditoria pero que al tratarse de una empresa externa no manejan ellos los plazos. De hecho, hace tres días el Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid aseguró que veía "poco probable" que el partido se pudiese disputar en Vallecas.

En caso de que finalmente se dispute el partido en Butarque, ésta será la tercera vez esta temporada, y cuarta del año, que el Rayo se 'exilie' a Butarque. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Benavente, la villa zamorana que marcó la Ruta de la Plata y conserva un castillo con siglos de historia señorial

La antigua sede del condado de los Pimentel combina un patrimonio arquitectónico que se remonta al siglo XII

Benavente, la villa zamorana que marcó la Ruta de la Plata y conserva un castillo con siglos de historia señorial

Bertín Osborne se sincera sobre los amores de su vida: “Sandra fue mi amor de juventud. Yo me moría por ella y por eso me casé con ella”

El cantante se ha confesado en una reveladora entrevista en ‘Y ahora Sonsoles’

Bertín Osborne se sincera sobre los amores de su vida: “Sandra fue mi amor de juventud. Yo me moría por ella y por eso me casé con ella”

Jordi Martí, arquitecto, reflexiona sobre el uso del agua en las urbanizaciones: “Quizá la próxima sequía ya ha empezado”

Algunos edificios ya han comenzado a incluir infraestructuras que permitan tratar y reutilizar este recurso

Jordi Martí, arquitecto, reflexiona sobre el uso del agua en las urbanizaciones: “Quizá la próxima sequía ya ha empezado”

Francisco Vizcaíno, dermatólogo: “Sigo escuchando estos tres mitos sobre la caída de pelo”

Un repunte tras el periodo estival puede alarmar, pero recomienda fijarse en si hay pérdida progresiva de densidad y consultar si es muy abundante

Francisco Vizcaíno, dermatólogo: “Sigo escuchando estos tres mitos sobre la caída de pelo”

El truco de los hoteles para evitar la humedad en habitaciones vacías que puedes aplicar en casa: sólo necesitas 10 minutos

Con este protocolo hotelero se pueden evitar la condensación y prevenir el moho en casa de manera económica

El truco de los hoteles para evitar la humedad en habitaciones vacías que puedes aplicar en casa: sólo necesitas 10 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

ECONOMÍA

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

España se afianza como la gran potencia limpia de Europa: el ‘boom’ de las renovables ahorra un 19% en la factura de la luz de los hogares

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”