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El PP reclama el uso de "la fuerza legítima" si Marruecos "vuelve a invadir Ceuta"

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Madrid, 10 sep (EFE).- La diputada del PP Cayetana Alvarez de Toledo ha defendido este jueves el "uso legítimo de la fuerza" para defender las fronteras y ha preguntado al Gobierno si cumplirá ese mandato constitucional "si mañana Marruecos vuelve a invadir Ceuta".

"España no es una ONG; es un Estado de derecho y un Estado de derecho no renuncia a la fuerza legítima, la ejerce cuando es necesario para defender la ley, la libertad y las fronteras", ha subrayado en el pleno del Congreso al presentar una proposición no de ley del PP para reclamar medios para Ceuta y "reorientar" la relación con Marruecos.

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La diputada ha tachado de "cínico" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por preguntar al PP si habría disparado a los migrantes que intentaban entrar en Ceuta a finales de julio cuando, ha recordado, murieron 141 personas: "Su buenismo mata", le ha dicho.

En del debate ha habido duras críticas a la gestión del Gobierno, incluso desde sus aliados, pero también a la negativa de las comunidades del PP a acoger a menores no acompañados desde la ciudad autónoma.

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Preguntada en los pasillos del Congreso por las palabras de Álvarez de Toledo, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha coincidido en la legitimidad del uso de la "fuerza antidisturbios" y de "control de masas", como se hace en todas las manifestaciones.

"Nadie está hablando de disparar", ha afirmado, pues las fuerzas armadas "no disparan en tiempo de paz", sino que hay "unidades especializadas" en la Policía Nacional y en la Guardia Civil para control de masas. EFE

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