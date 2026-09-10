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El PP carga contra Sánchez por no hacer "nada" tras dar por hecho Marruecos que albergará la final del Mundial 2030

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El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura y Deportes del partido, Borja Sémper, ha criticado este jueves la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que Marruecos haya dado por hecho que albergará la final del Mundial de Fútbol 2030. A su entender, el Ejecutivo no hace "nada" y no hay "ni presión, ni estrategia, ni una sola gestión conocida".

En concreto, Sémper se hace eco de las declaraciones del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Founzi Lekjaa, asegurando que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, que aún se está construyendo.

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En un acto electoral --dado que el país afronta elecciones legislativas el próximo 23 de septiembre--, Lekjaa ha afirmado que la provincia de Benslimane "va a acoger la final del Mundial". Según ha añadido, "el que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia".

"NI UNA SOLA GESTIÓN CONOCIDA", DENUNCIA SÉMPER

Sémper ha señalado que con esas declaraciones de Lekjaa --que también es ministro delegado encargado del Presupuesto-- Marruecos "da por hecho que albergará la final" mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez "no hace nada".

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"Ni presión, ni estrategia, ni una sola gestión conocida. La final no se la darían a Marruecos, se la quitarían a España. Si esto se confirma, hay que replantear nuestro papel", ha asegurado Sémper en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

FEIJÓO HA DEFENDIDO QUE LA FINAL DEBE SER EN ESPAÑA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido públicamente que esa final del Mundial 2030 se juegue en España. En una entrevista concedida a Europa Press a finales de agosto afirmó que "no debería de plantear ningún problema" porque España "es la anfitriona principal", "la primera potencia mundial del fútbol actual" y "tiene una capacidad logística acreditada en eventos y organizaciones deportivas".

A finales del mes pasado, el presidente del Gobierno aseguró que desde el Gobierno están trabajando para que la final del Mundial 2030 se dispute en España, y subrayó que el país cumple "todas las condiciones" para que eso acabe sucediendo.

Además, Sánchez ha criticado las declaraciones de Feijóo prometiendo que la final será en España, después de que en una entrevista en 'OKdiario' el líder del PP dijera: "Parafraseando al presidente Suárez, puedo prometer y prometo que la final del Mundial (de 2030) será en España". "Si no manda en su propio partido, va a mandar en la FIFA", exclamó el jefe del Ejecutivo el pasado 3 de septiembre.

LOUZÁN: "ESPAÑA ES EL LUGAR DONDE DEBE JUGARSE LA FINAL"

Hace unos días, durante su discurso en la Conferencia Anual de Seguridad que organiza UEFA en Madrid, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió que "España es el lugar donde debe jugarse la final" del Mundial de 2030, porque es "absoluta garantía de seguridad y éxito".

El Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos y además tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Sin embargo, aún no se conoce la sede de la final, por la que están pugnando Marruecos y España.

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