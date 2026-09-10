El PP acusa a Sánchez de cuestionar al CNI para no asumir responsabilidades por Ceuta

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Madrid, 10 sep (EFE).- La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cuestionar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no asumir responsabilidades sobre la crisis migratoria en Ceuta.

En declaraciones a medios en los pasillos del Congreso, Muñoz ha dicho que el presidente "ha puesto en tela de juicio los servicios secretos de los españoles" para "no asumir responsabilidades", algo que es "una temeridad".

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Tras la publicación por parte del Gobierno de 40 documentos sobre la crisis en Ceuta, Sánchez afirmó anoche en un mensaje en X sobre los avisos del CNI que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE".

El presidente afirmó que el CNI "no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa", algo "comprensible" porque, con la información que existía entonces, "nadie podía anticipar la crisis migratoria".

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Muñoz ha dicho que aunque ha publicado los documentos "que le interesaban", Sánchez no ha podido evitar que todos los españoles vean que el Gobierno "ha mentido".

"El Gobierno está noqueado porque no entiende que cuando han desclasificado los papeles, la gente no lea lo que ellos leen", ha dicho.

El presidente ha reaccionado "como en todas las crisis que ha vivido", atacando al que le critica, negando lo sucedido y buscando culpables en lugar de asumir responsabilidades, ha explicado Muñoz.

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Hasta ahora no ha habido ninguna dimisión y "a estas alturas no se espera", ha agregado la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Lo que su partido espera, ha añadido, es que Sánchez disuelva las cortes y convoque elecciones. EFE

(foto) (vídeo) (audio)