El neerlandés Keye van der Vuurst rescinde su contrato con el ASISA Joventut

Badalona (Barcelona), 10 sep (EFE).- El ASISA Joventut y Keye van der Vurst han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del base neerlandés, según informó este jueves el club catalán.
Van der Vurst, de 24 años, fue fichado en verano de 2024 y sólo ha disputado 14 partidos oficiales con el club de Badalona, que lo cedió al Lleida en la misma temporada 2024-2025.
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Con el equipo ilerdense, el jugador neerlandés disputó 11 partidos de la Liga Endesa en los que promedió 9,2 puntos y 4,2 asistencias.
El curso pasado también jugó a préstamo en el Buyukcekmece turco, con el que firmó una media de 12,3 puntos y repartió 8,6 asistencias. EFE
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