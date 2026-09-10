El juez del caso Leire dice al PSOE que los datos de las cuentas no se darán a las partes

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Madrid, 10 sep (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha garantizado al PSOE que los datos "sensibles" que ha ordenado recabar en una pieza separada del caso Leire, como seis cuentas del partido, se usarán por la UCO para hacer un informe pero "evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión".

El magistrado hace esta afirmación en una providencia en la que rechaza la petición del PSOE para que solo la Fiscalía tenga acceso a la pieza separada del caso Leire en la que se analizan seis cuentas de este partido, y para que se expurgen los datos que no estén relacionados con la causa.

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El magistrado afirma que no cabe aceptar ese escrito porque el PSOE no está personado en la causa.

Y añade que los datos sensibles económicos que se obtengan del cumplimiento de los mandamiento judiciales librados a distintas entidades bancarias, sean utilizados por la UCO para elaborar el informe que ayude a determinar los extremos, pero evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión, sin perjuicio de su ulterior unión, si procede, a la causa principal".

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El juez Pedraz, que indaga la exconcejal socialista Leire Díez y otros investigados maniobraron para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno, abrió en julio una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos que solicitó entonces, para evitar su "pública difusión".

Ordenó rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados en el caso Leire. EFE

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