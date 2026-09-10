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El guionista Matthew Rosenberg reivindica la vigencia de los personajes clásicos de cómic

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Avilés (Asturias), 10 sep (EFE).- El guionista estadounidense Matthew Rosenberg ha afirmado este jueves que los personajes de superhéroes clásicos, como los de las firmas Marvel o DC, están más vigentes que nunca, porque nacieron en un mundo convulso y ahora “estamos en un momento con más incertidumbre y agitación cultural”.

Los cómics funcionan principalmente por la autenticidad del producto, muy pegado a sus creadores, sin el artificio de mundos como el de la televisión, el cine o la música, “que surgen de grandes corporaciones y se diluye el valor del creador”, ha reflexionado en una entrevista con EFE.

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Rosenberg, quien participa estos días en las XXXI Jornadas del Cómic Villa de Avilés, ha expuesto que los cómics los crean pocas personas, lo que hace que el producto sea “algo muy íntimo”, y esa es la fuerza del género para sus consumidores “porque, en la práctica, son una conversación entre el narrador y el lector”.

“Cuando hay tanta distancia entre las personas, el cómic es una forma de expresión artística tan íntima y directa, que es algo vital”, ha declarado el autor, convencido de que el auge del consumo de este género se debe a que transmite la sensación de ser algo muy personal.

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Rosenberg ha trabajado para editoriales pequeñas, pero también para Marvel Comics y DC Comics, y es conocido principalmente por su trabajo en 'El Castigador', los 'X-Men' y 'Joker', así como por su cómic independiente '4 Kids Walk Into a Bank'.

Lo que le interesa como guionista es escribir lo que le ocupa la cabeza en un momento determinado, como la familia o, en general, su papel en un mundo cambiante “no sólo como artista si no como ciudadano”.

De hecho, ha subrayado, sus últimos cómics se han centrado mucho en las fuerzas que intentan separar a las personas y dividirlas, y ver cómo se pueden sobreponer, ha declarado Rosenberg, que vive en Nueva York, su ciudad natal.

Sobre el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, el autor ha dicho que “un pueblo no es su gobierno” y como persona, a título individual, “no puede deshacer el daño” de su gobierno, pero puede ser parte de un movimiento que muestre “que hay una resistencia, una compasión, que hay amabilidad y que hay bondad en Estados Unidos”.

Respecto al impacto de la inteligencia artificial (IA) en todas las facetas de la vida cotidiana de las personas, ha indicado que en el caso del mundo del cómic “no es especialmente grande” y ha explicado que ello se debe, en parte, a que a los creadores y a los aficionados no les gusta esa tecnología aplicada al género.

“Habrá gente que no le importe cómo se haga un cómic ni quién lo haga y les dará igual cuándo los crea la IA porque seguirán comprándolos, pero la mayoría de los lectores, lo que buscan y lo que ansían es esa honestidad de la experiencia humana que transmite el género cuando lo crea un ser humano”, ha recalcado.

Matthew Rosenberg está trabajando en el guion ‘Spawn’ y está a punto de empezar con otro de ‘Las tortugas Ninja’, además de estar enfrascado en la creación de una producción propia titulada 'Si la destrucción es nuestro destino', un título inspirado en un discurso pronunciado por el presidente Abraham Lincoln. EFE

agg/gv/ram

(Foto)

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