El Gobierno indemniza a la madre de Gustau Muñoz, asesinado por un policía en 1978

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Barcelona, 10 sep (EFE).- El Gobierno, a través de la Comisión de Evaluación prevista en la ley de 2007 de medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la dictadura franquista, ha reconocido el derecho de la madre de Gustau Muñoz, asesinado por un policía en la Diada de 1978, a percibir una indemnización.

Gustau Muñoz fue un joven militante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional) que fue asesinado a los 16 años por los disparos de un agente de paisano durante una carga policial en una manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 1978.

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La resolución de la Comisión de Evaluación que se encarga de valorar estos casos, avanzada por Catalunya Ràdio y a la que ha tenido acceso EFE, reconoce a Gustau Muñoz como víctima de aquellos acontecimientos.

El pasado 20 de marzo, Rosa Gallego Moreno, madre de Gustau Muñoz, presentó una solicitud de indemnización por la muerte de su hijo, al amparo de la ley de memoria democrática.

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Corresponde a la Comisión de Evaluación, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, valorar este tipo de solicitudes a favor de personas fallecidas por su "actividad en defensa de la democracia" entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978.

La resolución notificada a la familia, firmada por la presidenta de la Comisión de Evaluación, Zoraida Hijosa, confirma que Gustau Muñoz "fue alcanzado por un disparo de arma de fuego" que le provocó la muerte instantánea, tras intentar escapar de los agentes policiales "vestidos de civil" que trataban de detener a participantes de la manifestación de la Diada de 1978 en Barcelona.

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La muerte de Muñoz, señala la resolución, "se produjo en defensa de la democracia y reivindicando el ejercicio de las libertades públicas y derechos democráticos" y remarca que su actuación "no tiene "ninguna relación con actividad terrorista alguna, sino exclusivamente con una manifestación reivindicando la autodeterminación de Cataluña y la democracia".

Por ello, la Comisión de Evaluación, tras deliberar el pasado 8 de julio, reconoce que la madre de Gustau Muñoz tiene derecho a percibir la indemnización correspondiente.

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