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Detenidos los padres de una bebé tutelada por Servicios Sociales por llevarse a la niña

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València, 10 sep (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a los padres de una bebé recién nacida, que huyeron con la niña del centro hospitalario tras su nacimiento ya que la menor iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto, cuando la comisaría del Distrito de Exposició tuvo conocimiento de que una mujer con identidad falsa había abandonado el hospital un día después de haber dado a luz, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a la mujer que había estado de parto, que dos años antes ya había dado a luz con una identidad falsa siendo menor de edad, y fue asignada la tutela a la administración valenciana.

Los agentes averiguaron que a finales de julio la administración ya había emitido sobre la madre una alerta hospitalaria por situación de posible riesgo o desamparo de neonato y retención hospitalaria, motivo por el que ambos progenitores, ante la posible retirada de la tutela y ayudados por el abuelo de la menor, abandonaron el hospital y huyeron del lugar.

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Los investigadores del Grupo de Menores –GRUME– de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia realizaron diversas pesquisas y averiguaron el lugar donde se encontraban ocultos los progenitores con la bebé.

Los agentes solicitaron la orden de entrada y registro del domicilio para proceder a la detención de los investigados y obtener la restitución y la tutela de la menor por parte de la Sección de Protección de la Infancia de la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

Una vez allí, los agentes han detenido a ambos padres y al abuelo de la bebé como presuntos autores de un delito de sustracción de menor.

Los progenitores han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el abuelo ha quedado en libertad, siendo advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

Además, al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos, señalan las mismas fuentes. EFE

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