Decenas de saharauis expectantes en el Congreso ante la votación de la ley de nacionalidad

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Madrid, 10 sep (EFE).- Decenas de saharauis asisten al pleno del Congreso, expectantes ante la votación de la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en una sesión en la que se han rechazado las enmiendas del PP y cuyo dictamen se votará esta tarde.

Algunos desde la tribuna del hemiciclo y otros en la sala Ernest Lluch han seguido el debate de las enmiendas en el que el PSOE se ha arrogado el mérito de esta norma, al subrayar el diputado Artemi Rallo que no sería posible "si no contara con el impulso y el liderazgo" del Gobierno progresista que encabezan los socialistas y el "compromiso histórico" de su partido desde hace 50 años.

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"Nadie nos va a aguar la fiesta, es un día histórico", ha dicho Rallo, que ha aprovechado para cargar contra el PP por "instrumentalizar" a los saharauis y tratarles con indiferencia.

Sin embargo, el PSOE fue el único partido que rechazó la toma en consideración de la ley el 25 de febrero de 2025 y el responsable, según sus socios de Sumar, de que permaneciera enterrada en un cajón durante más de un año.

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Ha sido Tesh Sidi, la diputada de Sumar nacida en un campo de refugiados saharaui y niña acogida en España, la protagonista de este debate donde ha advertido que no comparte "ninguna abstención" que se pueda plantear, en alusión al PP y Junts que se abstuvieron en la votación del dictamen en comisión, y que todo indica que mantendrán su posición como lo hará Vox, votando en contra.

"Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos", ha advertido la diputada, que ha hecho una analogía con la película "La Terminal", con Tom Hanks, para recalcar que los saharauis llevan "50 años en esa terminal".

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El filme cuenta la historia de un hombre atrapado en la terminal del aeropuerto JFK de Nueva York porque, al estallar una guerra civil en su país, su pasaporte queda anulado y no puede ni pisar suelo estadounidense ni coger un vuelo.

Con la aprobación de la ley, como sucederá salvo sorpresas, Tesh Sidi ha señalado que se devuelve el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron "y este Estado se lo quitó".

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Se repara así una "injusticia histórica", ha subrayado Tesh Sidi, que también ha agradecido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que sea madre de acogida de niños saharauis.

El PP ha centrado la defensa de sus enmiendas en atacar a los socialistas por abandonar la "tradicional neutralidad activa" en la cuestión del Sáhara, en marzo de 2022, y alinearse con Rabat, apoyando su plan de autonomía para la excolonia española.

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Su diputado Pedro Muñoz también ha criticado a Sumar por impulsar esta ley, además de por convicción, para "lavar su conciencia" al no haber salido "por dignidad" de un gobierno que había abandonado la causa saharaui.

Ha asegurado que siguen defendiendo que los saharauis se puedan nacionalizar pero "no por carta de naturaleza" como establece la ley.

Igualmente, ha exigido al Gobierno que explique "por qué entregaron el Sáhara a la soberanía marroquí, por qué esa indolencia en defender las fronteras de España. Algo huele mal, muy mal en Dinamarca", ha dicho parafraseando la frase de 'Hamlet'.

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Una exigencia que han repetido otros portavoces de la izquierda y algunos, como el PNV y EH Bildu, han reclamado revertir el volantazo de Sánchez respecto del Sáhara.

Los socios habituales del Ejecutivo no han ahorrado críticas por ese cambio de posición, también Junts y ERC, que ha lamentado que hayan "traicionado" las esperanzas de los saharauis, una "vergüenza" que pesará sobre ellos.

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Mientras, Podemos ha advertido de que no van a tolerar que la ley sirva de "excusa" para acabar con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras el debate, los saharauis que han asistido al pleno, se han fotografiado en el salón de Pasos Perdidos junto a Armengol y a otros portavoces parlamentarios que respaldan la norma. EFE

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