Espana agencias

Decenas de saharauis expectantes en el Congreso ante la votación de la ley de nacionalidad

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- Decenas de saharauis asisten al pleno del Congreso, expectantes ante la votación de la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en una sesión en la que se han rechazado las enmiendas del PP y cuyo dictamen se votará esta tarde.

Algunos desde la tribuna del hemiciclo y otros en la sala Ernest Lluch han seguido el debate de las enmiendas en el que el PSOE se ha arrogado el mérito de esta norma, al subrayar el diputado Artemi Rallo que no sería posible "si no contara con el impulso y el liderazgo" del Gobierno progresista que encabezan los socialistas y el "compromiso histórico" de su partido desde hace 50 años.

PUBLICIDAD

"Nadie nos va a aguar la fiesta, es un día histórico", ha dicho Rallo, que ha aprovechado para cargar contra el PP por "instrumentalizar" a los saharauis y tratarles con indiferencia.

Sin embargo, el PSOE fue el único partido que rechazó la toma en consideración de la ley el 25 de febrero de 2025 y el responsable, según sus socios de Sumar, de que permaneciera enterrada en un cajón durante más de un año.

PUBLICIDAD

Ha sido Tesh Sidi, la diputada de Sumar nacida en un campo de refugiados saharaui y niña acogida en España, la protagonista de este debate donde ha advertido que no comparte "ninguna abstención" que se pueda plantear, en alusión al PP y Junts que se abstuvieron en la votación del dictamen en comisión, y que todo indica que mantendrán su posición como lo hará Vox, votando en contra.

"Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos", ha advertido la diputada, que ha hecho una analogía con la película "La Terminal", con Tom Hanks, para recalcar que los saharauis llevan "50 años en esa terminal".

El filme cuenta la historia de un hombre atrapado en la terminal del aeropuerto JFK de Nueva York porque, al estallar una guerra civil en su país, su pasaporte queda anulado y no puede ni pisar suelo estadounidense ni coger un vuelo.

Con la aprobación de la ley, como sucederá salvo sorpresas, Tesh Sidi ha señalado que se devuelve el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron "y este Estado se lo quitó".

Se repara así una "injusticia histórica", ha subrayado Tesh Sidi, que también ha agradecido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que sea madre de acogida de niños saharauis.

El PP ha centrado la defensa de sus enmiendas en atacar a los socialistas por abandonar la "tradicional neutralidad activa" en la cuestión del Sáhara, en marzo de 2022, y alinearse con Rabat, apoyando su plan de autonomía para la excolonia española.

Su diputado Pedro Muñoz también ha criticado a Sumar por impulsar esta ley, además de por convicción, para "lavar su conciencia" al no haber salido "por dignidad" de un gobierno que había abandonado la causa saharaui.

Ha asegurado que siguen defendiendo que los saharauis se puedan nacionalizar pero "no por carta de naturaleza" como establece la ley.

Igualmente, ha exigido al Gobierno que explique "por qué entregaron el Sáhara a la soberanía marroquí, por qué esa indolencia en defender las fronteras de España. Algo huele mal, muy mal en Dinamarca", ha dicho parafraseando la frase de 'Hamlet'.

Una exigencia que han repetido otros portavoces de la izquierda y algunos, como el PNV y EH Bildu, han reclamado revertir el volantazo de Sánchez respecto del Sáhara.

Los socios habituales del Ejecutivo no han ahorrado críticas por ese cambio de posición, también Junts y ERC, que ha lamentado que hayan "traicionado" las esperanzas de los saharauis, una "vergüenza" que pesará sobre ellos.

Mientras, Podemos ha advertido de que no van a tolerar que la ley sirva de "excusa" para acabar con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras el debate, los saharauis que han asistido al pleno, se han fotografiado en el salón de Pasos Perdidos junto a Armengol y a otros portavoces parlamentarios que respaldan la norma. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia a cambio de cuidar un glamping 30 horas a la semana y nivel básico de inglés

El anfitrión, reconocido por la Unesco, ofrece hospedaje, comidas y excursiones gratuitas a cambio de colaborar en la reintroducción de especies y el cuidado del entorno

Se buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia a cambio de cuidar un glamping 30 horas a la semana y nivel básico de inglés

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Miura 5: todos los detalles que se conocen sobre el cohete que lanzará Europa y se está construyendo en España

El acuerdo permitirá a PLD Space recibir financiación al cumplir los hitos de la ESA. Deberá realizar un lanzamiento orbital antes de 2028

El Miura 5: todos los detalles que se conocen sobre el cohete que lanzará Europa y se está construyendo en España

Cierra el restaurante Slow&Low y Barcelona pierde otra estrella Michelin: “La empresa seguirá adelante, pero sirviendo tapas tradicionales”

Este restaurante de cocina de vanguardia cerrará sus puertas definitivamente el 17 de octubre, buscando nuevos proyectos enfocados en la rentabilidad

Cierra el restaurante Slow&Low y Barcelona pierde otra estrella Michelin: “La empresa seguirá adelante, pero sirviendo tapas tradicionales”

La Audiencia Nacional niega el asilo a un saharaui que huyó del Ejército tras ser reclutado con 16 años: escapó con un pasaporte falso y alegó que temía volver a la guerra

Los jueces descartan tanto el asilo como la protección subsidiaria y las razones humanitarias al entender que no se ha demostrado una persecución protegible, un riesgo grave de sufrir daños ni circunstancias excepcionales que permitan autorizar su permanencia

La Audiencia Nacional niega el asilo a un saharaui que huyó del Ejército tras ser reclutado con 16 años: escapó con un pasaporte falso y alegó que temía volver a la guerra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Miura 5: todos los detalles que se conocen sobre el cohete que lanzará Europa y se está construyendo en España

El Miura 5: todos los detalles que se conocen sobre el cohete que lanzará Europa y se está construyendo en España

La Audiencia Nacional niega el asilo a un saharaui que huyó del Ejército tras ser reclutado con 16 años: escapó con un pasaporte falso y alegó que temía volver a la guerra

Ursula von der Leyen anuncia el Escudo Espacial Europeo, un plan conjunto para proteger los satélites del bloque

Frontex retira el buque ‘Duque de Ahumada’ de Ceuta y la Guardia Civil tendrá que proteger el Canal de la Mancha hasta finales de 2026

El Ministerio del Interior lo confirma: dormir dentro de una caravana aparcada no es ilegal siempre y cuando se haga con estas condiciones

ECONOMÍA

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la mejor manera de calcular la edad de acceso a la jubilación anticipada

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”