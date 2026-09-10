CSIF anuncia acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta

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Ceuta, 10 sep (EFE).- El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha anunciado que su organización prepara acciones jurídicas por la "actuación" de las administraciones en Ceuta y acudirá al Defensor del Pueblo para que investigue la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Miguel Borra ha realizado este anuncio después de visitar la ciudad para conocer su situación, así como los asentamientos en la playa del Trampolín, en las inmediaciones de Loma Colmenar y el paso fronterizo con Marruecos.

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"Esta situación está exigiendo un enorme sacrificio al pueblo de Ceuta y también un esfuerzo de todos los trabajadores y empleados públicos que están sosteniendo los servicios esenciales en condiciones extraordinariamente difíciles", ha señalado en rueda de prensa.

Ha explicado que se pretende conocer "por qué no se anticipó lo que ocurrió, con qué información se contaba y con qué mecanismos estábamos preparados" y, por ello, el sindicato está "documentando" todo lo ocurrido, analizando los servicios públicos y el impacto sobre los empleados y la propia ciudad para emprender esta acción jurídica.

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"No vamos a dar ningún paso atrás y estaremos no sólo para los empleados públicos y los trabajadores sino para todos los ciudadanos porque se ha vivido una invasión extraordinaria".

Miguel Borra ha indicado que la entrada masiva de más de 80.000 personas ha producido una carga laboral "inconmensurable" y "con pocos medios" y ha dejado claro que los trabajadores están "superados y hartos porque no se ve el final. EFE

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