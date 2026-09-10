Capdevila: El Deportivo tiene muy buena pinta, es normal que haya euforia tras el ascenso

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A Coruña, 10 sep (EFE).- El exjugador del Deportivo Joan Capdevila ha opinado que el club coruñés "tiene muy buena pinta" y ha mantenido que "es normal que haya euforia" tras el ascenso.

En un acto en A Coruña, Capdevila ha reconocido que es un placer volver a la ciudad donde pasó siete años maravillosos.

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Sobre el Deportivo, ha dicho que "tuvo que picar piedra" y ahora ha vuelto a donde él cree que merece estar: "Ojalá sea por muchos años", ha añadido.

El proyecto "tiene buena pinta" con "jugadores importantes" recién incorporados que "están dando buen rendimiento".

No obstante, ha recordado que LaLiga "es muy larga", aunque ha matizado que había "muchas ganas de que el Dépor estuviera en primera" y por eso ve "normal que haya euforia", pues "A Coruña es una ciudad muy futbolera que se vuelca".

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Respecto al clásico con el Celta, ha dicho que "ya era hora" porque "a nivel de espectáculo el derbi gallego es maravilloso".

"Hacía falta tener un derbi en primera división, espero que la gente lo disfrute, que no haya incidencias y que caiga del lado coruñés", ha concluido. EFE

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(foto) (vídeo)