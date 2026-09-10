Badalona inicia expropiación del monasterio de la Murtra para destinarlo a museo de Colón

Guardar

Barcelona, 10 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha iniciado los trámites para expropiar el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, donde los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón en 1493 tras su primer viaje, para convertirlo en un museo temático dedicado al descubrimiento de América.

La decisión se ha tomado tras recibir la notificación para ejercer el derecho de tanteo y retracto ante la oferta en firme de una sociedad privada interesada en adquirir el conjunto monumental, según ha informado el consistorio en un comunicado este jueves.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el gobierno local ha optado por la expropiación al considerarla la vía económicamente más favorable para garantizar que este espacio quede definitivamente vinculado a Badalona y pueda ser preservado, rehabilitado y abierto a la ciudadanía como un equipamiento cultural de referencia.

La intención del ayuntamiento de incorporar Sant Jeroni de la Murtra al patrimonio local no es nueva, ya que hace año y medio entabló negociaciones, sin acuerdo, con la propiedad, si bien la irrupción de este comprador privado ha acelerado la operación.

PUBLICIDAD

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacado la responsabilidad de la ciudad para preservar un espacio singular directamente vinculado a "uno de los episodios que cambiaron la historia del mundo".

Albiol ha subrayado así el objetivo de transformar el conjunto histórico en un gran espacio cultural y museístico que refuerce la proyección y atracción turística de la localidad a escala internacional.

PUBLICIDAD

El vínculo del recinto con el navegante cuenta con el aval documental del Ministerio de Cultura y de la Generalitat, además del reconocimiento de la casa real con la visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía durante el quinto centenario de la efeméride en 1993. EFE

dic/rq/ram