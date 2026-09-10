1-2. El Barça sucumbe al físico del Feyenoord en su estreno en la 'Champions' juvenil

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Sant Joan Despí (Barcelona), 10 sep (EFE).- El Barcelona sucumbió al físico de los jugadores del Feyenoord en la primera jornada de la Liga de Campeones juvenil (1-2), en un partido que el conjunto neerlandés resolvió al contraataque en el primer tiempo.

El duelo estaba inicialmente previsto para el miércoles, pero el aviso por fuertes lluvias en los alrededores de Barcelona obligó a aplazarlo hasta este jueves por la mañana en el Estadio Johan Cruyff.

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El Barça dominó el envite con el balón, pero le faltó contundencia y físico para frenar al conjunto neerlandés, que se avanzó en el primer tiempo con dos zarpazos al contragolpe.

Y es que los goles del equipo visitante llegaron en sendas transiciones rápidas de los delanteros Jivayno Zinhagel, que se aprovechó de un error de la defensa azulgrana en el minuto 9, y Jerayno Schaken (0-2, min.23).

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En el segundo tiempo, el conjunto azulgrana mereció más, pero no tuvo la pegada suficiente para discutir el triunfo del Feyenoord. Y eso que Nil Vicens, de penalti, redujo distancias en el minuto 77, pero el equipo catalán fue incapaz de igualar la contienda pese a jugar los últimos diez minutos con un jugador más por la expulsión de Haps. EFE