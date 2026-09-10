1-0. Palmeiras deja con vida a Liga de Quito

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São Paulo, 9 sep (EFE).- Palmeiras superó este miércoles por 1-0 a Liga de Quito con un gol del argentino Agustín Giay en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, una renta mínima y agridulce que deja con vida al equipo ecuatoriano para el partido de vuelta.

Las intervenciones de Gonzalo Valle y el riguroso orden defensivo de la zaga quiteña evitaron una victoria más abultada del conjunto brasileño ante su afición, que ahora tendrá que defender el resultado con uñas y dientes en la altura de Quito.

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Ambos tendrán bajas importantes de cara al duelo definitivo del próximo miércoles. El paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Verdão, y el uruguayo Gian Franco Allala, zaguero de la U, se perderán la vuelta por acumulación de tarjetas.

Palmeiras tiró hoy de galones ante un rival que se pudo ir con un castigo mucho mayor de no ser por Valle.

El técnico portugués, Abel Ferreira, no arriesgó y apostó por tres centrales, dejando sueltos en los carriles a Joaquín Piquerez y Agustín Giay.

El uruguayo y el argentino dieron vida al cuadro paulista llegando una y otra vez a la línea de fondo. Otro en dar un paso al frente fue el colombiano Jhon Arias, aunque estuvo negado de cara al gol.

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LDU esperó su oportunidad con santa paciencia y acabó satisfecho, pese a la derrota. Su hombre más peligroso fue Michael Estrada. El delantero tiró diagonales con facilidad y a la espalda de la defensa palmeirense, en ocasiones peligrosamente lenta.

Pero después de la pausa de hidratación, Palmeiras encontró la luz en una arrancada voluntariosa de Vitor Roque, recuperado anímicamente tras varias semanas cabizbajo, aunque fue sustituido en la segunda mitad algo renqueante.

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El exdelantero del FC Barcelona y del Real Betis chutó con rabia, Valle despejó como pudo y Giay se lanzó en el aire para cabecear al fondo de la red en el minuto 26.

La alegría pudo quedar en nada después de que el portero local, Carlos Miguel, regalara la salida del balón a Estrada. Solo el argentino Alexander Barboza, con un toque in extremis, evitó la tragedia.

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Fue Giay, el mejor del encuentro, el que devolvió las miradas a la portería de Valle. Esta vez fue un centro de Piquerez que Giay dejó muerto en el centro de un área desierta. Ni Vitor Roque, ni 'Flaco' López pudieron finalizar.

Al descanso, el 1-0 parecía corto.

Con todo, Palmeiras, que acaba de perder el liderato en la Liga brasileña, siguió empujando en la segunda mitad. Giay y Arias volvieron a tirar del carro. El camisa 11 pidió con ahínco penalti tras sentir un agarrón de Weigandt.

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Contacto hubo, pero al árbitro venezolano Jesús Valenzuela no le pareció suficiente para decretar la pena máxima.

Y corría el cronómetro y el marcador no se movía. Liga de Quito empezó a pensar que el 1-0 era un buen resultado. Mientras, la zaga de los Albos, siempre bien posicionada, bloqueó un tiro del 'Flaco' dentro del área que parecía gol seguro.

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El cuadro de Gustavo Álvarez, además, combinó su solidez defensiva con apariciones esporádicas arriba. Así, Carabalí casi cazó un centro de Alvarado con la portería vacía. Giay, providencial, frustró el empate.

Ansioso por el corto resultado, el Verdão apretó un poco más en los minutos finales. Pero ahí estaba el muro de la U para sacar in extremis otro remate de Arias, que acabó desesperado, como el Palmeiras.

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- Ficha técnica:

1. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias; Vitor Roque (m.79 Heittor) y 'Flaco' López.

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Entrenador: Abel Ferreira.

0. Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Luis Segovia, Ricardo Adé; Jesús Pretell (m.61 Richard Mina), Fernando Cornejo (m.51 Juan Sebastián Rodríguez), Janner Corozo, Lucas Rodríguez (m.61 Alexander Alvarado), Yerlin Quiñónez (m.46 José Carabalí) y Michael Estrada (m.85 Deyverson).

Entrenador: Gustavo Álvarez.

Goles: 1-0, m.26: Giay.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela amonestó a Estrada, Cornejo, Quiñónez, Gustavo Gómez, Allala, Lucas Evangelista y Bruno Fuchs.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado en el Nubank Parque, en la ciudad brasileña de São Paulo. EFE

(foto)