Espana agencias

Trapero regresará a su antiguo cargo en los Mossos tras su dimisión "irrevocable"

Guardar

Barcelona, 9 sep (EFE).- El hasta ahora director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, regresará a su antiguo cargo al frente de la División de Evaluación de Servicios (DAS) de los Mossos de Esquadra y se reintegrará a la Jefatura del cuerpo, tras dimitir de forma "irrevocable" a finales de agosto.

Así lo ha desvelado la consellera de Interior, Núria Parlon, en la rueda de prensa en la que ha anunciado que la vacante que deja Trapero como director de la policía -un cargo de confianza política-, la ocupará a partir del próximo 15 de septiembre el comisario Ferran López, que dirigió a los Mossos en la etapa del 155, mientras que Sílvia Catà será la primera mujer que ejercerá como comisaria jefa, en sustitución de Miquel Esquius, que se jubila.

PUBLICIDAD

Trapero, cuyo nombramiento como director de la policía fue anunciado por el presidente catalán, Salvador Illa, en plena campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2024, le comunicó a Parlon su decisión de dejar el cargo por motivos personales en una reunión a finales de agosto, ante lo que la consellera le pidió que siguiera y le afirmó que contaba con su confianza y con la del president: "Me habría gustado que hubiese acabado el mandato".

Parlon ha insistido en que los motivos de Trapero fueron "personales y respetables" y ha evitado entrar en "especulaciones" sobre si su marcha se debe a posibles discrepancias con los cambios en la cúpula de los Mossos u otro tipo de desavenencias con la conselleria.

PUBLICIDAD

Se trató de una "decisión personal e irrevocable" de Trapero, que "no quería continuar", ha insistido Parlon, ha destacado que durante dos años han tenido una "muy buena relación", aunque ha admitido que en ocasiones ha habido cosas en que no han estado de acuerdo, como pasa en todas las organizaciones "habitualmente". EFE

ppa-jf/gb/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ante un mercado laboral que un 45% considera precario y en el que contar con contactos sigue siendo la vía más fácil para acceder al empleo, las nuevas generaciones reparan en la estabilidad, la conciliación y el bienestar que aporta el puesto de trabajo

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

El presidente del Gobierno aborda en ‘TVE’ la situación judicial de su mujer, un día después de que el juez celebrara la audiencia preliminar que deja la causa a las puertas de un juicio con jurado popular

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

El presidente del Gobierno reivindica la presunción de inocencia de su antecesor después de que los exdirectivos de la aerolínea declararan ante el juez y apuntasen a su entorno por el rescate público de 53 millones de euros

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Las calles madrileñas acogen puestos de moda, artesanía y productos de cercanía con entrada libre

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento

A la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, se le atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Los hechos han ocurrido en Valencia

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

La entrevista a Pedro Sánchez en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en 10 frases: “He estado al pie del cañón desde el minuto uno”

Pedro Sánchez niega que los informes avisaran de la entrada masiva en Ceuta y reconoce que se debe mejorar la preparación ante “ataques híbridos”

Pedro Sánchez cuestiona al Supremo por suspender el voto a los beneficiados por la Ley de Nietos: “No estamos a favor ni compartimos la resolución”

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas