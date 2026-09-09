Trapero regresará a su antiguo cargo en los Mossos tras su dimisión "irrevocable"

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El hasta ahora director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, regresará a su antiguo cargo al frente de la División de Evaluación de Servicios (DAS) de los Mossos de Esquadra y se reintegrará a la Jefatura del cuerpo, tras dimitir de forma "irrevocable" a finales de agosto.

Así lo ha desvelado la consellera de Interior, Núria Parlon, en la rueda de prensa en la que ha anunciado que la vacante que deja Trapero como director de la policía -un cargo de confianza política-, la ocupará a partir del próximo 15 de septiembre el comisario Ferran López, que dirigió a los Mossos en la etapa del 155, mientras que Sílvia Catà será la primera mujer que ejercerá como comisaria jefa, en sustitución de Miquel Esquius, que se jubila.

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Trapero, cuyo nombramiento como director de la policía fue anunciado por el presidente catalán, Salvador Illa, en plena campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2024, le comunicó a Parlon su decisión de dejar el cargo por motivos personales en una reunión a finales de agosto, ante lo que la consellera le pidió que siguiera y le afirmó que contaba con su confianza y con la del president: "Me habría gustado que hubiese acabado el mandato".

Parlon ha insistido en que los motivos de Trapero fueron "personales y respetables" y ha evitado entrar en "especulaciones" sobre si su marcha se debe a posibles discrepancias con los cambios en la cúpula de los Mossos u otro tipo de desavenencias con la conselleria.

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Se trató de una "decisión personal e irrevocable" de Trapero, que "no quería continuar", ha insistido Parlon, ha destacado que durante dos años han tenido una "muy buena relación", aunque ha admitido que en ocasiones ha habido cosas en que no han estado de acuerdo, como pasa en todas las organizaciones "habitualmente". EFE

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