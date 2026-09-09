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Sémper cree que los informes de Ceuta "echan por tierra" el "argumentario de Sánchez"

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El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha considerado que los documentos sobre la entrada masiva de Ceuta "echan por tierra el propio argumentario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lejos de aportar y clarificar las cosas, el Gobierno ha cavado un poco más el foso de la mentira", ha declarado el dirigente 'popular' en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha reclamado responsabilidades al Ejecutivo y le ha afeado que "nadie haya hecho un ejercicio mínimo de humildad".

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Para Sémper, es "imposible" que 80.000 personas se muevan por el territorio de "un régimen como el marroquí" y que "no se entere" Rabat. "Marruecos, por acción o por omisión, sabía algo", ha incidido.

"El CNI advirtió de movimientos considerables, y entiendo que si eso lo alerta al CNI, se adoptan medidas", ha continuado el portavoz del PP, que ha tildado la respuesta del Ejecutivo como "ineficaz": "Cuando inteligencia avisa de que se puede comprometer la seguridad un Gobierno tiene que tomar medidas".

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"40 días después, lejos de aportar tranquilidad, información y transparencia, estamos con estos dimes y diretes, es verdaderamente lamentable", ha añadido.

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