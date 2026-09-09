Puente:Aunque informes hubieran sido más claros no hubiera dado tiempo a afrontar entrada

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Madrid, 9 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido esta noche que aunque los informes de los que disponía el Gobierno sobre la posible entrada masiva de migrantes en Ceuta hubieran sido más claros no hubiera dado tiempo a montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de lo acontecido.

Así lo ha manifestado Puente en el programa La Mesa de Antena 3, en el que ha considerado que esos informes de inteligencia no eran suficientes, aunque ha añadido que algo que no había ocurrido nunca, como la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, era muy difícil de predecir, porque de lo contrario "se hubiera mandado un mensaje más claro desde el CNI".

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Preguntado por la actuación de Marruecos durante la crisis, Oscar Puente ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos estuviera detrás de esta iniciativa".

A juicio del ministro, Marruecos "probablemente se vio desbordado" aunque ha considerado que "la intervención de las fuerzas del orden marroquíes fue bastante intensa".

Así mismo, ha asegurado que no cuestiona al CNI porque "anticipar algo sin precedentes no es sencillo".

A la pregunta de si alguien debería dimitir por lo ocurrido, Puente ha dicho que "si hay responsabilidad acreditada, que se asuma. Yo creo que no hay esa responsabilidad, lo que hay es miseria al otro lado de la frontera, desigualdad inmensa y mucha gente que quería mejorar su vida y, a partir de ahí, la puesta en común a través de las redes sociales de una operación que ha concitado a un volumen de gente que nadie fue capaz de prever".

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Ha afirmado que le ofende que la Unión Europea no actúe en una frontera suya, y que no seamos capaces de implementar un plan de desarrollo en estos países que no hagan necesaria la migración.

Sobre el destino de las personas que aún no ha regresado a Marruecos ha dicho "que será el que la ley determine, y si ésta dice que tienen que ser devueltos, así se hará".

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Respecto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomara vacaciones en plena crisis, ha dicho que tenía derecho y que "no es incompatible con estar al pie del cañón".

Puente ha reiterado sus dudas acerca de la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, porque a unas elecciones municipales se presentó por el PP y porque le ha parecido anómalo que le dijera a la Policía que no diera traslado a sus superiores del informe encargado por ella "porque lo que se investiga no afecta a los miembros del Gobierno, sino a la Seguridad Nacional".

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Puente ha considerado además, que parte del sistema "conspira contra el Gobierno", entre los que ha incluido a medios de comunicación, jueces y algunos miembros del poder económico. "Para mí está muy claro, lo estoy viendo todos los días, como en la causa contra Begoña Gómez y en la condena contra el hermano del presidente del Gobierno". EFE