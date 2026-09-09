Manu Fuster propone anular el juego exterior del Cádiz

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 sep (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Manu Fuster considera que una de las claves en la visita del próximo sábado al Cádiz CF será anular el juego exterior del equipo gaditano, y elevar el nivel de fútbol exhibido en los dos últimos partidos, frente a Girona y Leganés.

El atacante valenciano cree que haberse enfrentado en pretemporada al cuadro andaluz -la Unión Deportiva le derrotó con claridad en el Trofeo Carranza- es una ventaja para "tener una idea más clara" de lo que hay que hacer "para ganar".

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"Una de las claves será defensa de su juego exterior, ellos por fuera sacan muchos centros, crean superioridad con extremo y lateral, y un mediocentro que cae a la banda, y es algo que debemos controlar", analizó este miércoles en conferencia de prensa.

Fuster, titular en los cuatro partidos disputados y sustituido en todos ellos, no esconde que el equipo isleño ha ofrecido "sensaciones dispares" en el inicio de LaLiga Hypermotion (Segunda), "con tramos bastante buenos y otros menos buenos", como en los dos encuentros más recientes, que no han podido ganar.

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Reconoce que el juego interior del equipo "no ha sido el mejor", y que en el último choque, ante el Leganés, les costó atacar una estructura con muchos jugadores por detrás del balón, como propuso el rival madrileño.

Sin embargo, recuerda que, por su pasado a las órdenes del actual entrenador, Rubén de la Barrera, "poco a poco lo iremos cogiendo y ese juego irá fluyendo", y subraya que ese choque ante el Leganés ha sido el único en el que no han conseguido marcar (0-0).

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Al igual que el técnico gallego, Fuster lamenta que el equipo no pueda contar aún con todos sus jugadores, y más que las bajas de larga duración, cree que están acusando las molestias que, según reveló, siguen arrastrando futbolistas como Sandro Ramírez, Iván Jaime o Enrique Clemente. EFE

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