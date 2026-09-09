La ley de nietos y la crisis en Ceuta enturbian el acto de apertura del año judicial

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Rafael Martínez

Madrid, 9 sep (EFE).- El rey Felipe VI preside este jueves el acto de apertura del Año Judicial, una vez más rodeado de polémicas tras la reciente decisión del Supremo que ha suspendido las altas en el censo electoral por la ley de nietos y la investigación de la crisis migratoria en Ceuta, que ha erosionado aún más la relación entre el Gobierno y los jueces.

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Como es tradición, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogerá el acto más solemne del año en los tribunales españoles con la presencia de las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y la alta magistratura del país.

Y como viene sucediendo en los últimos años, el acto llega en un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que se ha caldeado con la decisión adoptada este martes por el Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos.

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El Gobierno ha salido en tromba para arremeter contra el fallo del alto tribunal, con el presidente Pedro Sánchez acusando en el Congreso a Vox y al PP de "cercenar el derecho al voto" de miles de españoles, después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirmara que Sánchez está pendiente "de manipular el censo con la ley de nietos" en lugar de centrarse en otros temas.

Feijóo ya ha confirmado su asistencia al acto de apertura, del que se ausentó el pasado año por la presencia del ex fiscal general Álvaro García Ortiz. Por parte del Ejecutivo, estará el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

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El titular de Justicia ocupará la tribuna principal junto al rey, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quien también centrará el foco por las posibles alusiones que incluya en su discurso respecto de la situación en Ceuta.

Todo ello tras el cruce de cartas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se quejó al CGPJ de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón prohibiera a la policía que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores, ante lo que Perelló pidió "máximo respeto" a las decisiones de la magistrada.

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Fuentes jurídicas consultadas por EFE sostienen que este episodio no contribuye a destensar la relación entre el Ejecutivo y el Poder judicial, más aún cuando la última crítica la protagoniza, dicen, un juez de larga trayectoria como es el titular de Interior.

Es previsible que Perelló aluda a la independencia judicial en su discurso no solo en relación con esta cuestión sino también tras las críticas de miembros del Gobierno a los jueces e investigaciones que afectan al PSOE o al círculo cercano del presidente del Gobierno, en una semana en que estos casos ocupan las portadas de los medios de comunicación y que tendrán eco en el acto, especialmente en los corrillos que son costumbre en el cóctel posterior.

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Ahí se analizará también la intervención de Peramato, porque hay una parte de la judicatura que no oculta su malestar hacia ella, no por su defensa cerrada de García Ortiz, algo que es público y notorio, sino por el documento remitido a Bruselas con objeciones al caso del ex fiscal general, condenado por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La fiscal general da cuenta en su escrito de "irregularidades" en la instrucción y el juicio contra Álvaro García Ortiz, que han ocasionado "la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español", así como un aumento en la sensación de "falta de independencia del Tribunal Supremo".

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Las fuentes señalan que no son pocos los jueces que no salen de su asombro al ver a la máxima autoridad del Ministerio Público criticando en Europa al alto tribunal, algo que ven una anomalía y que agranda la brecha entre el Supremo y la cúpula de la Fiscalía, una situación que arrastra desde la época de Dolores Delgado.

De todo ello será testigo el rey, que presidirá el acto tras el anuncio de Sánchez de que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas", que llega después de que el líder del Ejecutivo hubiera asegurado que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía. EFE

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