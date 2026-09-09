'Itzi' Ortiz, una mujer "única" que abre puertas a las féminas en el sóftbol

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Inés Morencia

Valladolid, 9 sep (EFE).- La madrileña Itziar Ortiz se ha convertido, a sus 25 años, en un referente para las mujeres que practican sóftbol, tras competir, como única fémina en uno de los torneos de la modalidad más prestigiosos de Europa y, que en su duodécima edición, se ha disputado en Valladolid con dieciocho equipos.

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Lo hizo con su actual equipo, el Phillies San Inazi de Bilbao, al que se unió durante su estancia en la capital vasca para hacer un máster de Arte Contemporáneo, ya que no quería dejar de practicar este deporte, del que quedó enganchada cuando tenía 9 años.

Su llegada a él tiene el origen en su padre, que empezó a jugar al béisbol gracias al padre de un compañero de clase, que les proporcionó un descampado para jugar, bate y guantes, y que no dudó en buscar un equipo para que Itziar pudiera tener su primer contacto con el deporte, en este caso, el sóftbol, una modalidad similar al béisbol.

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La diferencia entre uno y otro reside en que el sóftbol, que fue deporte olímpico desde 1996 hasta 2008 y volvió a serlo en Tokio 2020, se juega en un campo más pequeño, a siete entradas, y con lanzamientos por debajo de la cadera y una pelota más grande.

A la joven jugadora madrileña le atrajo de inmediato, y permaneció en el Dridma, de Rivas Vaciamadrid, hasta el pasado año, si bien durante dos también militó en el Tigres, cuando se trasladó a Bilbao por estudios, acostumbrándose a ser de las pocas mujeres o la única en las competiciones que se disputaban.

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En el Torneo Internacional Latinos en Europa Ucludelae Danny Valdez que acogió Valladolid no hubo más mujeres. De hecho, era la primera vez que jugaba una en él, y "la acogida fue muy buena por parte de todos los participantes", ha comentado 'Itzi', como cariñosamente se la conoce.

En este sentido, ha advertido de que "hay de todo porque más de uno ha rechazado jugar con mujeres, pero la comunidad latina es cariñosa, cercana, y a través de este deporte da a conocer su cultura y su forma de entender la vida, por lo que va más allá del campo".

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Por ello hace un llamamiento a que los aficionados al deporte se animen a acudir a presenciar algún torneo de sóftbol, y a que lo practiquen más mujeres porque empiezan a surgir equipos femeninos gracias al empuje de Uxúa Modrego con el béisbol, quien ha servido como guía para ir cambiando costumbres y clichés.

"Es un proceso que va poco a poco, porque suele haber desconfianza entre los hombres cuando aparece una mujer en el equipo y, muchas veces, si no vas recomendada, no te dejan jugar en los torneos, pero vamos adquiriendo más peso y yo me he sentido muy integrada, casi siempre", matizó.

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En Valladolid, ese primer paso supone abrir las puertas a una mayor presencia femenina en el sótfbol, que en España ya cuenta con 197 equipos, que disputan sus torneos autonómicos para obtener la clasificación para el Internacional Latinos en Europa, en el que se dan cita los mejores del país.

Fueron los Rangers de Gijón los que se hicieron con el título, seguidos de la selección de Castilla y León y la de Álava. El Phillyps de Itziar no pudo luchar por el podio, pero sí hizo historia al contar con una mujer en sus filas, que demostró estar a la altura, con actitud y entrega. EFE

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mim/rjh/cmm

(foto)