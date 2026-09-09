Infografías del miércoles 9 de septiembre

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Fenerbahce-Roma de la primera jornada de la Liga de Campeones.

CICLISMO VUELTA - Previa de la etapa 18, contrarreloj de 32,5 km entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

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CHINA INFLACIÓN - El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,8 % interanual en agosto, lo que supone un undécimo mes seguido de subidas y, además, romper con la racha de frenadas que encadenaba ya tres lecturas, debido principalmente al encarecimiento del petróleo.

TURISMO GASTRONOMÍA.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica un avance de resultados del estudio ‘Turismo y gastronomía (IV)'.

CARBURANTES PRECIOS Madrid- La Comisión Europea y la CNMC actualizan los precios medios de los carburantes después de que el de la gasolina haya alcanzado su máximo anual al superar esta semana los 1,82 euros por litro, mientras que el del diésel ha frenado su bajada tras aplicarse la rebaja de 20 céntimos por litro, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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