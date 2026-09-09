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Feijóo acusa a Sánchez de no ser un "presidente libre": "Si Marruecos canta, usted se va"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no es un "presidente libre" sino que su libertad está "condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben" de él.

"Si Marruecos canta, usted se va", ha espetado Feijóo a Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha vuelto a responsabilizar a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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Así, Feijóo ha asegurado que Sánchez es un presidente que "no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos". "Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar", le ha avisado.

Además, le ha emplazado a explicar qué haría si volviera a repetirse una avalancha masiva de migrantes irregulares como la de finales de julio. "Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?", ha interpelado a Sánchez aunque esa cuestión no ha recibido respuesta.

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El jefe de la oposición ha subrayado que Sánchez "no es un presidente libre" sino que "su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando". A su entender, su problema es que "su futuro político y procesal depende del silencio de demasiadas personas".

"Si la gerente canta, usted se va; si Ábalos canta, usted se va; si Zapatero canta, usted se va; si Julio Martínez, o Gertrudis, o la directora de la Guardia Civil cantan, usted se va", ha espetado a Sánchez.

"LISTAS NEGRAS" DE PERIODISTAS

Según Feijóo, la única preocupación del presidente del Gobierno hoy son "las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hagan a la gerente del PSOE y lo que la gerente del PSOE responda ante el juzgado sobre la financiación de su partido".

El líder del PP ha reprochado a Sánchez que no se preocupe de los problemas de los españoles pero sea un "presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial", en alusión al documento que clasifica a periodistas y que fue elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, entre finales de 2023 y 2024.

En su segunda intervención, el presidente del PP ha echado en cara al jefe del Ejecutivo que no responda ni sobre Marruecos ni sobre "las listas negras". "Ponga fecha y nos vemos en las urnas", ha concluido.

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EuropaPress

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