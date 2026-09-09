El PP ve "normal" que la ministra de Defensa se reuniera con el rey para hablar de Ceuta

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Madrid, 9 sep (EFE).- La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que considera "normal" que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey Felipe VI y altos mandos militares, para examinar la situación en Ceuta ante la crisis migratoria.

En declaraciones a EFE, Muñoz ha afirmado que en una situación de emergencia un ministro de Defensa se reúna con los altos cargos de Defensa es "lo normal" y que la foto distribuida ayer por la Casa Real muestra por lo tanto "una imagen de normalidad".

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Lo que no es normal, ha añadido, es que Pedro Sánchez diga esta mañana en una entrevista en Televisión Española que es una imagen "normal" y que, según una información publicada por LaSexta, algunos ministros de su Gobierno estén siendo críticos con la reunión al considerarla "inoportuna".

La Casa Real informó el martes a través de su cuenta oficial de X y con una fotografía que el rey se reunió este lunes con Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, para examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la Defensa.

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En una entrevista en TVE, Sánchez ha dicho que Felipe VI celebra este tipo de reuniones con Robles de manera recurrente y que unas veces se dan a conocer, como ha sido esta, y otras no, cuando se le ha preguntado si en esta ocasión se trataba de una muestra de apoyo del rey a Robles frente a desavenencias con otros ministros.

En declaraciones a La Sexta, Muñoz ha afirmado que "hay una descoordinación entre los argumentarios del Gobierno y de Pedro Sánchez" y ha recordado a los ministros que los actos del rey "tienen que estar refrendados por el Gobierno".

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"El rey no hubiera estado ahí si no hubiera estado refrendado por el gobierno", ha reiterado la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. EFE