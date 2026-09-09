Espana agencias

El Gobierno Vasco concede el tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot

Guardar

Vitoria, 9 sep (EFE).- El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, que ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años y que saldrá en los próximos días de la cárcel guipuzcoana de Zubieta.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia, que dirige la socialista María Jesús San José, han confirmado a EFE la concesión de este tercer grado a Parot con base en el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel. A partir de ahora la Fiscalía tendrá que estudiar el caso y decidir si recurre o no la decisión.

PUBLICIDAD

Henri Parot ya disfrutaba desde el pasado año del régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le concedió el Gobierno Vasco, que le ha permitido durante este período salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir en la cárcel, han explicado las fuentes de la consejería de Justicia.

El exdirigente de ETA también disfrutó de un permiso penitenciario de seis días el pasado año avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva del preso dirigida a la Junta de Tratamiento en la que reiteraba su rechazo a "todas las violencias" y señalaba que a sus 67 años, 35 de ellos encarcelado, consideraba necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo".

PUBLICIDAD

"Creo que es necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por mi antigua pertenencia a ETA y tratar, en la medida de lo posible, de repararlo", escribió el etarra, según se reflejaba en el auto del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional fechado el 19 de junio de 2025, por el que avalaba la decisión que de forma unánime adoptó la Junta de tratamiento de la prisión donostiarra en marzo.

El juez destacó entonces que el penado había superado las tres cuartas partes de condena, tenía una evolución favorable en la que no constaban sanciones y participaba en actividades programadas penitenciarias, además de haber disfrutado con anterioridad de dos permisos de salida de dos días sin ninguna incidencia y valorar que el riesgo de fuga es muy bajo.

Su detención en Sevilla en 1990 supuso un relevante golpe en la lucha contra ETA porque ostentaba la jefatura de los comandos itinerantes o Argala, que llevaban actuando durante 12 años y habían cometido una veintena de atentados con casi 40 muertos y más de 200 heridos.

Además, dio nombre en 2006 a la llamada doctrina Parot con la que el Tribunal Supremo dio respuesta a un recurso de este preso que supuso el alargamiento de la estancia en prisión de los terroristas. Siete años después, en octubre de 2013, la Justicia Europea la anuló y fueron excarcelados 63 etarras.

Tras conocerse la concesión del tercer grado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la aplicación de este régimen penitenciario a "uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de atentado".

Covite ha recordado en un comunicado que Parot fue integrante del denominado comando Argala, responsable de "algunos de los atentados más brutales perpetrados por ETA, entre ellos la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas.

Este colectivo de víctimas ha considerado "inaceptable" que, con ese historial criminal, Parot "vea ahora flexibilizada su condena por el Gobierno Vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

"Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos», ha asegurado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

También ha vuelto a denunciar la política penitenciaria que sigue el Gobierno Vasco "al servicio de la izquierda abertzale". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo es la vuelta al cole en Baleares: el calendario del curso escolar 2026-2027 tendrá nueve festivos

Los centros tendrán el descaso de Navidad del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero y el de Semana Santa del 25 de marzo al 4 de abril

Cuándo es la vuelta al cole en Baleares: el calendario del curso escolar 2026-2027 tendrá nueve festivos

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

El Ministerio del Interior le denegó el asilo porque sus motivos son económicos y la Audiencia Nacional ha avalado la decisión

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

Javier Quintero, psiquiatra: “La mayoría de personas con trastornos de ansiedad comparten estas dos características que se alimentan entre sí”

El especialista explica que ciertos patrones de respuesta pueden influir en la forma de afrontar las preocupaciones del día a día

Javier Quintero, psiquiatra: “La mayoría de personas con trastornos de ansiedad comparten estas dos características que se alimentan entre sí”

Qué es la ‘ley de nietos’ y qué es el CERA: dos términos clave para entender el fallo del Supremo sobre el voto exterior

Se trata, por un lado, de la vía para obtener la nacionalidad por descendencia de exiliados y, por otro, del registro que permite votar a los españoles residentes fuera del país

Qué es la ‘ley de nietos’ y qué es el CERA: dos términos clave para entender el fallo del Supremo sobre el voto exterior

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

Qué es la ‘ley de nietos’ y qué es el CERA: dos términos clave para entender el fallo del Supremo sobre el voto exterior

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

Pedro Sánchez niega que los informes avisaran de la entrada masiva en Ceuta y reconoce que se debe mejorar la preparación ante “ataques híbridos”

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas