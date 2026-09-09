El Gobierno censura la decisión del Supremo sobre el censo, que Sumar ve inconstitucional

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El Gobierno ha cargado este miércoles contra la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la ley de nietos y en concreto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha ido más allá en sus críticas al asegurar que "no tiene encaje constitucional".

"Me parece que es una decisión que no tiene encaje constitucional. Lo digo con toda esta contundencia. No entiendo cómo se pueden hurtar los derechos electorales de personas que ya tienen nacionalidad española", ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios en el Congreso.

PUBLICIDAD

De esta forma ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

Una decisión que llega al estimar parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), que señaló que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.

PUBLICIDAD

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que van a usar "todas las herramientas constitucionales" si se confirma la decisión del Supremo y ha anunciado que el partido que lidera, Más Madrid, va a pedir al Defensor de Pueblo un informe en contra de estas cautelares.

Muy crítico el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también del espacio Sumar, considera que "decidir quién puede votar y quién no" es algo "ajeno a la democracia".

PUBLICIDAD

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, de la parte socialista del Gobierno, ha opinado que la decisión del Tribunal Supremo no es "explicable ni acertada" y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la considera un "auténtico despropósito".

Además, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se alegre de la decisión del Supremo cuando "hace dos años se iba a Buenos Aires a decir que no solo los exiliados por motivos políticos, sino también los económicos tenían que tener derecho a la nacionalidad y por lo tanto derecho al voto".

PUBLICIDAD

En esta polémica también ha terciado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se ha sorprendido de que el PP y Vox den por supuesto que los descendientes de exiliados españoles van a votar en su contra.

"¿Por qué los nietos de los exiliados españoles van a votar en contra el PP y Vox? quizás porque estaban en algún lado determinado PP y Vox en su momento. Me parece la hipérbole de la hipérbole", ha dicho. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)