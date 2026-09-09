El Colegio de Periodistas de Andalucía condena en Ceuta las agresiones a informadores

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Ceuta, 9 sep (EFE).- El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, con su decana Lorena Mejías a la cabeza, ha condenado este miércoles en Ceuta las agresiones que están sufriendo los profesionales de la información en la ciudad como consecuencia de la crisis migratoria.

El Colegio andaluz ha convocado una concentración en diferentes capitales andaluzas pero Lorena Mejías ha querido presidir la realizada esta mañana en la ciudad ceutí, en la Plaza de África frente al Ayuntamiento, para dar visibilidad a los compañeros que trabajan en la ciudad.

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"Nos negamos a normalizar: periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios de comunicación están sufriendo agresiones, amenazas, insultos e intimidaciones mientras realizan su trabajo", ha destacado Mejías en un manifiesto leído en la concentración.

Lamentablemente "no se trata de episodios aislados", ha señalado y ha expresado su "reconocimiento y todo nuestro apoyo a compañeras y compañeros que han sido agredidos o intimidados en Ceuta, así como a cuantos han sufrido situaciones similares en el ejercicio de su profesión".

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El Colegio de Periodistas ha concretado que "ninguna discrepancia, ninguna tensión justifican la violencia contra quien está cumpliendo con su deber de informar ya que agredir a un profesional de los medios no es solamente atacar a una persona sino que es tratar de silenciar una mirada y limitar el derecho del conjunto de la sociedad a conocer lo que está sucediendo".

"Sin periodistas que puedan trabajar con libertad y seguridad no existe una ciudadanía plenamente informada. Y sin una ciudadanía informada, la democracia se debilita", ha reflexionado la entidad colegial andaluza.

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También han lamentado que las agresiones a periodistas y demás profesionales de los medios en el ejercicio de su labor "deben ser investigadas y tramitadas de oficio por la Fiscalía porque investigar estas agresiones de oficio supondría reconocer que no solo se ataca a un profesional, sino también a un derecho constitucional que pertenece a toda la ciudadanía: el derecho a comunicar y recibir información libremente".

Y ha concluido dejando claro que hoy "mostramos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de Ceuta. Pero también con todos los profesionales que, en cualquier lugar, han tenido que soportar amenazas, coacciones o violencia por el simple hecho de estar allí, preguntar, grabar y contar", ha añadido. EFE

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