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El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes

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Madrid, 9 sep (EFE).- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó a Marruecos y al Gobierno el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de "posibles intentos de entrada" a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba el jueves día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó.

Así constan en una nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes y en las conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil que se incluyen entre los 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta que el Gobierno ha hecho públicos esta tarde.

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En esa nota informativa del CNI, de apenas dos páginas, el servicio de inteligencia recoge algunos de los mensajes que figuran en grupos de Whatsapp y Facebook, de los que concluye la existencia "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

Destaca la existencia de un grupo de WhatsApp nombrado 'Asalto a la valla de Ceuta' que "estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el jueves 30 de julio, un grupo de Facebook con el nombre 'Ceuta Fnideq' con más de 160.000 miembros y otro con el nombre de 'Hraga Ceuta' con más de 22.000 miembros.

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Esa nota remitida a las direcciones generales de Vigilancia del Territorio y de Estudios y Documentación marroquí, su servicio de inteligencia interior y exterior detalla el contenido de publicaciones en la citada red social donde se indica que "el que quiera cruzar tiene última oportunidad en la fiesta del trono a las 8 las autoridades estarán distraídas con celebración y los desfiles".

En otro documento se desvelan las conversaciones por Whastap del CNI a la Delegación del Gobierno en Ceuta ese mismo día, el 29 de julio, a las 13:52 horas, cuando le informa de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".

En el mismo mensaje, el CNI informa al delegado del Gobierno de que hay dos grupos diferentes en redes sociales con un total de 180.000 seguidores. "Para que te hagas una idea del alcance de la difusión", advierte.

También ese mismo día, a las 13:59 horas el CNI realiza una llamada por Whatsapp a la jefatura de Información de la Guardia Ciivl (UCE-3), sin obtener respuesta, si bien en un mensaje posterior responde: "Perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar". EFE

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