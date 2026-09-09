Detienen a un hombre en Santa Lucía de Tirajana tras apuñalar a su pareja, que está grave

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 sep (EFE).- Un hombre de 40 años ha sido detenido este miércoles en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, tras propinar esta madrugada entre ocho y diez puñaladas a su pareja, de 38 años, que ha sido hospitalizada con pronóstico grave, según han informado a EFE fuentes municipales y de la Delegación del Gobierno en Canarias.

El detenido llamó a la Guardia Civil y confesó que había apuñalado a su pareja y dijo dónde se encontraba el cuchillo que empleó, han señalado las fuentes de la Delegación del Gobierno.

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La Guardia Civil investiga los hechos, que también han contado con la intervención de efectivos de la Policía local.

La mujer figura en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) pero en riesgo bajo y por otra pareja, mientras que el detenido también se encuentra registrado, pero en relación a otra mujer y con riesgo bajo.

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El suceso tuvo lugar en el domicilio de la pareja, situado cerca del centro de salud de Doctoral, han añadido fuentes municipales, que han precisado que la víctima tiene tres hijos menores de edad de otra pareja. EFE