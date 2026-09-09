Denuncian una agresión policial a un joven en la fiesta mayor de Sabadell (Barcelona)

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El grupo municipal Crida per Sabadell (Barcelona) ha denunciado la agresión a un joven por parte de un agente de la Policía Municipal ocurrida la madrugada del lunes, durante la fiesta mayor de la ciudad, tras la difusión de una grabación de los hechos en redes sociales.

A partir de estas imágenes, la formación sostiene en un comunicado que el agente asestó un codazo al joven "sin ninguna justificación" y lo redujo en el suelo, para después mantenerlo detenido en comisaría "más de 24 horas".

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El portavoz del grupo municipal, Oriol Rifer, ha calificado la actuación de "desproporcionada" y ha exigido la suspensión inmediata del agente implicado, un expediente interno y responsabilidades políticas al concejal de Seguridad, Adrián Hernández.

"Sabadell es una ciudad en la que debe prevalecer la convivencia; no podemos tolerar de ninguna manera una agresión como esta y, mucho menos, cuando quien la lleva a cabo es un agente de la autoridad", ha expresado Rifer.

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Por su parte, fuentes municipales han respondido que entienden la preocupación que generan las imágenes, pero sostienen que "no es posible valorar una actuación policial solo a partir de un fragmento tan parcial y descontextualizado" de 30 segundos.

El consistorio ha señalado que se están analizando los hechos "con rigor" contrastando informes, testimonios y los protocolos aplicados para determinar lo sucedido, al tiempo que ha defendido la labor "ejemplar" de la policía local durante las fiestas. EFE

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