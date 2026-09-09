Concluyen las reparaciones de emergencia en los colegios de Granada tras los terremotos

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Granada, 9 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Granada concluirá este miércoles las reparaciones de urgencia llevadas a cabo en los 38 colegios de titularidad municipal tras los desperfectos ocasionados por la serie sísmica iniciada a mediados de agosto pasado, para garantizar su seguridad de cara a la apertura del curso escolar mañana, jueves.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Savedra, ha explicado que los trabajos técnicos se iniciaron el pasado 17 de agosto y se reforzaron tras aprobarse en pleno extraordinario 525.000 euros de una partida de más de un millón para urgencias.

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Aunque quedan arreglos menores por realizar en las próximas semanas, los técnicos garantizan que no afectan a la seguridad, ha afirmado Saavedra, quien ha indicado que las direcciones de los centros recibirán este miércoles un informe técnico confirmando la seguridad de las instalaciones.

Estas declaraciones se producen después de que el grupo municipal socialista reclamara al Ayuntamiento la entrega inmediata de los informes técnicos sobre el estado de los colegios afectados por la serie sísmica.

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Según el PSOE, los equipos directivos de varios centros siguen sin disponer de esta documentación a solo un día del inicio del curso escolar.

El portavoz del equipo de gobierno ha pedido al grupo socialista que deje de "generar alarma innecesaria" entre las familias y la comunidad educativa con "medias verdades o falsedades".

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A las críticas también se ha sumado este miércoles el grupo municipal de Vox para denunciar que el equipo de gobierno municipal haya "abandonado" en un albergue a los vecinos de los bloques de viviendas desalojados en el barrio del Zaidín tras las revisiones de edificios afectados por los terremotos. EFE