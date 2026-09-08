Van Aert, el escolta permanente de Brennan

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Palos de la Frontera (Huelva), 8 sep (EFE).- Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) se ha convertido en el escolta permanente de su compañero esprinter Matthew Brennan. Es su lanzador, el hombre que le protege del viento y de las maniobras tácticas de los rivales. Entre los dos llevan 6 victorias de etapa.

"Durante todo el día intenté guiar a Matthew Brennan para que estuviera en una buena posición, ya que había algunos tramos abiertos donde podíamos esperar que los equipos de la general intentaran lo que vimos al final con el Red Bull-Bora-Hansgrohe. Así que, básicamente, siempre estuvo pegado a mí", explicó en meta el doble ganador de etapa.

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En el protocolo del esprint la complejidad de la llegada se reparte entre la aproximación y el lanzamiento, momento en que el velocista del equipo tiene que aparecer para concretar la victoria.

"Intentamos posicionarnos muy bien para la rotonda a 1 km de la meta. Recibimos mucha ayuda del equipo hasta ese punto, y nuestro plan era estar juntos solo en la última recta. Busqué espacios libres para poder lanzar mi esprint cuando fuera necesario", explicó.

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El lanzamiento del ganador de la París Roubaix fue perfecto, y el remate de Brennan brillante. Ya lleva 4 etapas en el año de su debut en una grande.

"Creo que Matthew pudo empezar a esprintar en el momento perfecto. Lo intentaremos de nuevo mañana y con todas las oportunidades que nos quedan en la última semana. Siete victorias de etapa es algo que ocurre muy rara vez. Estamos muy orgullosos de las seis que ya tenemos, pero con las piernas y el espíritu de equipo que tenemos, seguiremos intentándolo", concluyó. EFE

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