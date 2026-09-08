Socios del Gobierno piden a Bolaños "valentía" y cumplir antes de acabar la legislatura

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- Los socios del Gobierno ERC y EH-Bildu han coincidido en la sesión de control del Senado en pedir al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mayor rapidez para cumplir acuerdos y defender la democracia, así como "valentía" para aplicarlos antes de que acabe una legislatura amenazada por el avance de la ultraderecha.

Bolaños ha contestado este martes en el pleno del Senado a la portavoz de ERC, Sara Bailac, ante quien se ha comprometido a seguir trabajando para la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente de aprobar por las Cortes, y al de EH-Bildu, Gorka Elejabarrieta, al que ha garantizado que el Ejecutivo "se va a volcar" para completar las medidas del Plan de Acción por la Democracia.

PUBLICIDAD

Bailac ha acusado a los responsables del Gobierno de ser "lentos a la hora de cumplir los compromisos" porque, ha lamentado, "les falta valentía, voluntad y ambición" para cumplir con los catalanes.

Ha puesto como ejemplos su "lentitud" para un nuevo modelo de financiación "justo" con Cataluña, su carencia de valentía para intervenir el mercado de la vivienda y su poca voluntad para garantizar infraestructuras "dignas" para esa autonomía y sin "ambición" para "resolver el conflicto político".

PUBLICIDAD

"El tiempo se acaba. Tendrán que esforzarse más porque para llegar a nuevos acuerdos hay que cumplir con los compromisos previos, así que cumplan", ha exhortado la senadora republicana, quien también le ha advertido de que aunque desde ERC han sido "muy responsables", también son "muy exigentes" y por eso reclaman rapidez.

Félix Bolaños le ha tendido la mano para seguir avanzando y le ha asegurado que el Gobierno estará "siempre dispuesto" a trabajar con ERC y los demás socios "para llegar a acuerdos plurales" para lograr "un país mejor".

PUBLICIDAD

Sobre la financiación autonómica, ha contrapuesto el esfuerzo "ímprobo" del Ejecutivo para aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un nuevo modelo que ahora tienen que avalar las Cortes frente a la "nada" que hizo al respecto el último Ejecutivo del PP.

Es más, ha remarcado que está cumpliendo con los acuerdos que se alcanzaron con ERC y que han servido para la "normalización política" e institucional en Cataluña, superando al situación de "tensión insoportable" vivida en los años 2017 y 2018 con el procés.

PUBLICIDAD

Por su parte, el portavoz de EH-Bildu le ha planteado no solo la necesidad de completar las 31 medidas del Plan de Acción por la Democracia, sino incluso ir más allá y adoptar "decisiones valientes y también radicales" porque, ha avisado, "corren tiempos oscuros" en Europa por el avance de las formaciones ultraderechistas.

"El contexto actual exige ir más allá del propio plan y abordar de frente los déficits democráticos estructurales del Estado español", ha aseverado, con la apuesta por un "proyecto de Estado plurinacional", la reforma de la judicatura, de las fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y de la capacidad de influencia de las grandes empresas.

PUBLICIDAD

Bolaños, quien ha asegurado que el Gobierno ha cumplido con el 97 % por de las medidas del plan, la última la aprobación por decreto ley de la regulación de los 'lobbies', que estaba paralizada en el Congreso, ha rechazado su "cuestionamiento generalizado" de los poderes del Estado.

Y a renglón seguido le ha hecho ver que las medidas del Gobierno, avaladas por el Parlamento Europeo, buscan frenar el poder creciente de los "poderosos oligarcas" de empresas y grandes tecnológicas para evitar que además de poder económico tengan también el político.

PUBLICIDAD

Ha garantizado Bolaños que el Gobierno se va "volcar" para que aquellas medidas en tramitación parlamentaria se aprueben en esta legislatura porque, ha aseverado, "la calidad democrática es fundamental para nuestro sistema". EFE

(foto)