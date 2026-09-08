Puente asegura que ya se ha resuelto el 90 % de las ayudas de 20 céntimos a transportistas

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Madrid, 8 sep (EFE).- El 90 % de las 235.000 solicitudes que los transportistas profesionales han presentado ante el Ministerio de Hacienda para recibir los 20 céntimos por litro de combustible aprobados por el Gobierno entre marzo y junio por la guerra de Irán ya ha sido resuelto, según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En su respuesta en el pleno del Senado a una pregunta del Grupo Parlamentario Vasco, Puente ha recordado este martes que muchos gobiernos del mundo, y en especial el español que ha sido pionero, se han visto obligados a adoptar medidas de ayuda al transporte por carretera como consecuencia de la subida de los combustibles.

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Ésta se han producido por "las decisiones unilaterales ilegales y absurdas de algunos Gobiernos del mundo, en concreto del norteamericano y del israelí, que han considerado que era una buena idea abrir un conflicto bélico en el Oriente Medio".

Ante esa situación, el Gobierno ha actuado con absoluta celeridad y en marzo pasado "nos reunimos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera y siempre de la mano hemos adoptado las medidas que el propio sector nos ha venido demandando", ha detallado.

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Así, en marzo, se acordó los 20 céntimos de ayuda de estímulo para los transportistas por carretera y, en abril, "tomamos una decisión no coyuntural, sino estructural, que permite ahora garantizar que cualquier elevación del precio del combustible se traslada al contrato de transporte".

Según Puente, es una medida que venían demandando largamente los transportistas y que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico de forma permanente.

En junio, el Gobierno acordó la prórroga de estas medidas para garantizar su estabilidad mientras el conflicto en Oriente Medio dure y afecte a los precios.

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Ha precisado que el real decreto de marzo dependía de una autorización de la Unión Europea en la medida que estaba sometido a la cuestión relacionada con las ayudas de Estado.

Dicha autorización se recibió el pasado 29 de junio y, a partir de ahí, el Ministerio de Hacienda ya ha resuelto el 90 % de las 235.000 solicitudes que han formulado los transportistas en España.

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Y en cuanto a la prórroga de esta medida aprobada en junio (ayudas de 10 céntimos en julio, 15 en agosto y 5 en septiembre), el plazo de solicitud se ha abierto el pasado 1 de septiembre y, ya con la autorización de la Unión Europea, se va a proceder a resolver todas las solicitudes. EFE