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Podemos pone en marcha el proceso de primarias para elegir a sus candidatos a las autonómicas y municipales de 2027

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Podemos pone en marcha el proceso de primarias para elegir a sus candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2027, procesos que se extenderá aproximadamente durante poco más de un mes.

Concretamente, las bases del partido morado votarán a sus referentes electorales a los comicios autonómicos del año que viene en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares.

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También se elegirán a los candidatos a las diputaciones forales en Euskadi y a los consells y cabildos insulares, así como a los aspirantes en los comicios municipales, según ha informado Podemos. Aparte, la formación también celebrará la asamblea autonómica en Murcia para escoger a los integrantes de la dirección a nivel regional.

BELARRA YA ANUNCIÓ SU SALTO A MADRID

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya avanzó en un movimiento sorpresivo su intención de presentarse a las primarias para ser la candidata del partido a la Comunidad de Madrid y tratar de lograr que la formación vuelva a entrar en la cámara regional tras quedarse como partido extraparlamentario en 2023.

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En este caso, el escenario de la izquierda alternativa se encamina a una fragmentación una vez que Más Madrid ya dejó claro que no baraja una candidatura conjunta con los 'morados' a nivel autonómico. La formación liderada por Mónica García si está dispuesta a hablar de alianzas con sus aliados estatales de Movimiento Sumar e IU, formación que en los últimos comicios madrileños concurrió con Podemos.

A su vez, la coordinadora autonómica de Podemos en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, anunció su decisión de presentarse a las primarias del partido para liderar la candidatura de la formación morada a nivel autonómico, convencida de que pueden decantar la balanza" en la próxima cita electoral y "volver a ganar".

El cronograma de la formación morada es que el conjunto de los precandidatos esté publicado el 15 de septiembre, para después dar paso a la pase de recepción de avales. Luego, el día 25 se formaliza la publicación de los candidatos definitivos y la publicación de la lista de aspirantes será el 30.

La fase final será ya en octubre con el periodo de votación de los inscritos del 5 al 11, mientras que los resultados definitivos se publicarán el día 13 del mes que viene.

Una vez elegidos sus referentes internos electorales, quedará la cuestión de la política de alianzas que seguirá el partido en cada enclave autonómico para determinar si acude con su propia candidatura o en coalición con otras fuerzas.

Podemos cosechó un buen resultado en Extremadura a través de la confluencia con IU aunque en Aragón y Castilla y León tuvo un paupérrimo resultado. En Andalucía concurrió junto a IU y Movimiento Sumar pero los morados no obtuvieron diputados.

IRENE MONTERO, REFERENTE A NIVEL ESTATAL

A nivel estatal la dirección de Podemos ya anunció su apuesta para que la exministra y eurodiputada del partido, Irene Montero, se presente a las primarias para ser su candidata a las generales.

Durante el último Consejo Ciudadano estatal de Podemos, Belarra señaló que este curso político es "determinante" y marcado por la convocatoria de elecciones a nivel estatal, autonómico y municipal.

Por ello instó a todos los cuadros y simpatizantes de Podemos a organizarse y movilizarse para este ciclo electoral, dado que el país "necesita una izquierda valiente, fuerte, que no tenga miedo a decir lo que hay que decir" y que esté "dispuesta a pagar el precio que hacen pagar por cambiar las cosas".

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EuropaPress

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