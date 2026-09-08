Marlaska destaca la complejidad del triaje a los migrantes y cifra en 1.120 los realizados

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Ceuta, 8 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este martes en Ceuta la "complejidad" que supone el proceso de triaje de los migrantes que accedieron ilegalmente a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio y ha detallado que se ha completado ya el de 1.120 personas.

El ministro ha realizado estas declaraciones tras ser recibido entre insultos y protestas ciudadanas en la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad, después de visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado junto a la aduana fronteriza del Tarajal.

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Estas dependencias, según el ministro, tienen capacidad para 400 migrantes y en su interior se llevan a cabo las labores de "reseña, triaje y también interviene la protección internacional en caso de solicitar asilo".

El triaje, según Marlaska, "es un proceso muy complejo que implica un reconocimiento sanitario, identificación, ver si son vulnerables, víctimas de trata y también si piden asilo, todo ello es una exigencia de la UE, además de que da garantías a ellos y también a nosotros", ha dicho.

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El ministro ha adelantado que la apertura de estas dependencias estaba prevista antes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio y que actualmente el CATE tiene 15 líneas de trabajo con posibilidad de ampliar a 20, además de otras 6 en la frontera de Ceuta y 4 más en la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

En estas labores, necesarias para la repatriación de los migrantes, participan 78 agentes de la Policía Nacional, así como 11 de la Oficina de Asilo y Refugio.

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El ministro también ha señalado que se ha solicitado una ayuda de 32 millones de euros a la Unión Europea para mejorar las infraestructuras de la frontera, entre ellas la ampliación del espigón fronterizo, y más medios tecnológicos.

"Desde el 2018 se han invertido más de 37 millones de euros en el perímetro fronterizo en modernización, así como en la frontera inteligente en Ceuta", ha explicado Marlaska.

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También se ha previsto construir dos CATES permanentes -uno en Ceuta y otro en Melilla- con capacidad cada uno para 800 personas. "No habrá ningún atajo de ilegalidad", ha dicho en relación con el proceso de identificación de los migrantes que permanecen en Ceuta desde finales de julio.

Ha mostrado su "solidaridad" con los periodistas que han sido agredidos durante la crisis, "porque son comportamientos absolutamente irracionales que desdibujan el ejercicio del derecho libre a la información".

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El ministro ha valorado el "talante y empatía" de los ceutíes y ha dicho que la intención es "poder revertir pronto esa sensación de inseguridad subjetiva, garantizar la seguridad de las fronteras y también la seguridad de los ceutíes".

Ha añadido que el objetivo es que esta crisis en Ceuta "acabe lo antes posible dotándonos de todos los medios necesarios" y ha avanzado que "la evolución será muy favorable día a día, por lo que no será necesario renovar el mando único", en principio previsto hasta el próximo 31 de diciembre. EFE

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(foto) (vídeo)