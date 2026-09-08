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La selección española sobrevive a Suiza en un partido de locura con 21 goles (10-11)

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Redacción deportes, 8 sep (EFE).- La selección española masculina de fútbol playa, dirigida por Christian Méndez, comenzó este martes la Superfinal del Campeonato de Europa en Viareggio (Italia) con una agónica victoria ante Suiza (10-11), en un espectacular encuentro con 21 goles y constantes alternativas en el marcador.

España llegó a mandar por 0-2 gracias a un doblete de Ramy, pero Suiza reaccionó y llevó el partido al primer descanso con empate a cinco. El intercambio de golpes continuó en el segundo periodo, aunque el combinado español logró marcharse por delante (8-9), antes de sentenciar un triunfo de máxima exigencia en el último tercio.

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El gran duelo goleador estuvo protagonizado por el suizo Yannic Knöpfli y el español Chiky Ardil. El jugador helvético obtuvo cinco tantos, mientras que Chiky Ardil fue el gran referente ofensivo de España con cuatro goles. Hodel, con tres dianas, y Ramy y Suli Batis, con dos, también tuvieron un papel destacado en un partido en el que prácticamente cada ataque podía acabar en gol.

En el tercer periodo, España llegó a disfrutar de una ventaja de tres goles tras los tantos de Chiky Ardil y Cassano, pero Suiza no se rindió y recortó distancias hasta situarse a solo un gol con dos tantos de Hodel. El equipo de Méndez resistió en los minutos finales para sumar sus primeros tres puntos en la competición.

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La selección española volverá a la arena este jueves a las 16:45 horas para enfrentarse a Bielorrusia, que comenzó la Superfinal con una derrota ante Portugal por 4-1. El combinado nacional afronta así su segundo compromiso del Grupo B con la posibilidad de dar un paso importante hacia las semifinales. EFE

jmd/ism

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