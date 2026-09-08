La Abogacía respalda en Ceuta el compromiso de los abogados ante la crisis migratoria y en especial del turno de oficio

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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha ensalzado el "compromiso" de los abogados que trabajan en Ceuta, con una dedicatoria especial para los profesionales del turno de oficio, ante el incremento de la carga de trabajo desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

"Lo que hemos encontrado es un Colegio que ha sabido responder y unos profesionales absolutamente comprometidos con su trabajo y con su ciudad. Nuestro compromiso es seguir a su lado y conseguir los recursos que necesiten", ha destacado durante una visita de dos días a la ciudad autónoma, según ha comunicado este martes la Abogacía.

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González ha puntualizado que "una cosa es conocer las cifras y mantener un contacto permanente con el Colegio de Ceuta, y otra poder venir, recorrer los lugares donde trabajan los compañeros y compañeras y escucharlos directamente".

Durante su visita se ha reunido con la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, y Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, así como con los abogados del turno para escuchar cómo ha cambiado su día a día y sus necesidades.

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Valriberas se ha mostrado "enormemente orgullosa de la respuesta de los compañeros y compañeras y de la Junta de Gobierno". "Hemos vivido semanas de muchísimo trabajo, pero también hemos sentido que no estábamos solos", ha agregado.

"Los profesionales se han puesto a disposición del Colegio desde el primer momento y compañeros y compañeras de toda España nos han llamado para ofrecernos ayuda. Ceuta está viviendo una situación excepcional y nuestra responsabilidad es seguir respondiendo a lo que nuestra ciudad necesita", ha valorado.

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En este contexto, la Abogacía ha explicado que hasta finales de julio eran tres profesionales los que atendían el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita para personas sin recursos, mientras que ahora son 18 abogados tras varias peticiones de refuerzo.