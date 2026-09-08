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El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

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Ceuta, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha reiterado este martes su oposición a la construcción de un nuevo centro de acogida temporal de migrantes en la zona del puerto aludiendo a informes técnicos desfavorables de la Autoridad Portuaria, pero ha subrayado que mantiene una actitud de colaboración para encontrar espacios alternativos.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha indicado que el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, ha evaluado las distintas propuestas de emplazamiento analizadas para la acogida temporal de inmigrantes en Ceuta conforme a los "criterios técnicos, operativos y de seguridad" establecidos en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta.

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Ramírez ha explicado que las parcelas ubicadas en la explanada portuaria fueron planteadas inicialmente por Puertos del Estado dentro de ese proceso de búsqueda de posibles ubicaciones para la instalación de recursos de acogida temporal.

No obstante, ha subrayado que el Gobierno de la Ciudad trasladó desde el primer momento al Ejecutivo central que cualquier decisión debía contar previamente con el respaldo de informes técnicos favorables.

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"Las parcelas de la explanada portuaria fueron propuestas por Puertos del Estado, pero siempre hemos defendido que cualquier emplazamiento debe analizarse desde el punto de vista técnico y de la seguridad", ha señalado.

El vicepresidente ha precisado que, en el caso concreto de los terrenos del puerto, los informes técnicos emitidos por la Autoridad Portuaria resultaron desfavorables, al considerar que la implantación de una instalación de estas características podría generar riesgos en una infraestructura estratégica para la ciudad.

"Los informes técnicos del puerto fueron negativos y, por tanto, no podemos estar de acuerdo con la utilización de esas parcelas. Hablamos de una infraestructura crítica y de especial sensibilidad operativa, por lo que la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", ha indicado.

Ramírez ha recordado asimismo que la Ciudad Autónoma trasladó otras alternativas situadas en zonas del extrarradio, entre ellas el antiguo campamento en Calamocarro y las naves del Tarajal.

Sin embargo, estas opciones fueron posteriormente descartadas por los servicios técnicos del Ministerio competente tras evaluar su viabilidad.

"En todos los casos hemos actuado con responsabilidad y colaboración institucional, aportando alternativas y respetando siempre las decisiones sustentadas en criterios técnicos. Nuestra posición respecto a los terrenos portuarios responde exclusivamente a los informes emitidos por los organismos competentes", ha añadido.

Por último, el vicepresidente ha reiterado que el Gobierno de la Ciudad seguirá colaborando con la Administración General del Estado en la gestión de la crisis "pero defendiendo que cualquier actuación se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad, respetando el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas y preservando la convivencia ciudadana". EFE

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